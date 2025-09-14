Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
2025-09-14 22:25:22
Με επιτυχία λειτούργησε το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με χιλιάδες πολίτες να επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το μετρό, το τραμ και λεωφορεία. ertnews.grΜιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι με την εφαρμογή του δρόμου θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνάνε με sidirodromikanea
