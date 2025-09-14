2025-09-14 22:25:22
Φωτογραφία για Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
Με επιτυχία λειτούργησε το πρώτο Σάββατο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με χιλιάδες πολίτες να επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το μετρό, το τραμ και λεωφορεία. ertnews.grΜιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι με την εφαρμογή του δρόμου θα σωθούν αρκετές ζωές, καθώς οι νέοι θα γυρνάνε με sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Καλημέρα Ελλάδα» : Η μεγάλη πρεμιέρα και η ανανέωση...
«Καλημέρα Ελλάδα» : Η μεγάλη πρεμιέρα και η ανανέωση...
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
Νωρίς Νωρίς: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για Ηλιάκη - Κατσούλη λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα
Νωρίς Νωρίς: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για Ηλιάκη - Κατσούλη λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στο μετρό του Συντάγματος ενόψει της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στο μετρό του Συντάγματος ενόψει της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Οι πιο πολύχρωμες γειτονιές του κόσμου
Οι πιο πολύχρωμες γειτονιές του κόσμου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δύο εκτροχιασμοί τρένων στη Ρωσία - Νεκρός ένας μηχανοδηγός- Χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο -
Δύο εκτροχιασμοί τρένων στη Ρωσία - Νεκρός ένας μηχανοδηγός- Χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο -
«The Voice: Αυτοί είναι οι συντελεστές που υπέγραψαν – Ξεκινούν τα γυρίσματα»
«The Voice: Αυτοί είναι οι συντελεστές που υπέγραψαν – Ξεκινούν τα γυρίσματα»
«Καλημέρα Ελλάδα» : Η μεγάλη πρεμιέρα και η ανανέωση...
«Καλημέρα Ελλάδα» : Η μεγάλη πρεμιέρα και η ανανέωση...
Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες στην ΕΡΤ1
Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες στην ΕΡΤ1
Hellenic Train: Μέχρι την Τετάρτη τα προβήματα στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια
Hellenic Train: Μέχρι την Τετάρτη τα προβήματα στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια