Η μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για 35η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία της.

Από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι σήμερα, το «Καλημέρα Ελλάδα» μπαίνει σε εκατομμύρια σπίτια και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας με αξιοπιστία, συνέπεια και άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες εξελίξεις. Είναι πάντα εδώ, σε κάθε μεγάλη ή μικρή στιγμή της επικαιρότητας. Μια εκπομπή-σταθμός, που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και στη συνείδηση των τηλεθεατών.

Αυτή τη σεζόν, η εκπομπή γράφει μια καινούργια σελίδα και περνά σε νέα εποχή, με νέους παρουσιαστές, αλλά με τον ίδιο στόχο: να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που υπηρέτησε με ήθος και αλήθεια την Ενημέρωση, δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή της πρωινής ζώνης με την ίδια πυξίδα για ουσιαστικό λόγο και ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα

Από αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 06:00, και καθημερινά, το «Καλημέρα Ελλάδα», έρχεται για να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας.

Με σύγχρονη, κριτική και άμεση προσέγγιση, ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα τα θέματα τα επικαιρότητας, με γνώμονα πάντα τον πολίτη, τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Έγκριτοι καλεσμένοι θα βρίσκονται καθημερινά στο στούντιο για να φωτίζουν σε βάθος καίρια ζητήματα. Σφαιρική ενημέρωση, αξιόπιστη και αντικειμενική παρουσίαση όλων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και διεθνών εξελίξεων, χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και διαδραστικές ενότητες.

Αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που απαιτούν λύσεις, το «Καλημέρα Ελλάδα» θα ακούει καθαρά τη φωνή του πολίτη. Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσα από social media της εκπομπής, να στέλνουν τα σχόλιά τους, να θέτουν ερωτήσεις στους καλεσμένους και να διαμορφώνουν τη ροή της συζήτησης, σε πραγματικό χρόνο.

Το «Καλημέρα Ελλάδα», η πιο σταθερή αξία της πρωινής ενημέρωσης, επιστρέφει ανανεωμένο και έτοιμο για τη νέα εποχή του.

«Καλημέρα Ελλάδα», με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 06:00





