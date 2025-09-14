Όλοι οι βασικοί συντελεστές του The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ υπέγραψαν για τη νέα σεζόν, διασφαλίζοντας ότι το αγαπημένο μουσικό σόου θα συνεχίσει χωρίς αλλαγές στο concept και τη δομή του. Οι «καρέκλες» της κριτικής επιτροπής παραμένουν ίδιες, διατηρώντας τη χημεία που έχει κερδίσει το κοινό.







Συγκεκριμένα, στην κριτική επιτροπή θα βρίσκονται ξανά οι:

Έλενα Παπαρίζου

Σάκης Ρουβάς

Γιώργος Μαζωνάκης

Χρήστος Μάστορας







Στην παρουσίαση του show θα δούμε τον Γιώργο Καπουτζίδη, που επιστρέφει στη μικρή οθόνη με έναν ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα.

Σύμφωνα με την εκπομπή Weekend Live και τον δημοσιογράφο Αλέξης Μίχας, τα γυρίσματα του νέου κύκλου ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, κάτι που σημαίνει ότι η πρεμιέρα δεν αργεί.

Με αυτή τη σταθερή ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, το The Voice ετοιμάζεται να χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό ακόμα μία σεζόν γεμάτη μουσική, συγκίνηση και νέες φωνές που θα ξεχωρίσουν.

Πηγή: tvnea.com