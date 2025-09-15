2025-09-15 16:08:40
Φωτογραφία για «The Roadshow»: Αυτοί είναι προορισμοί που θα επισκεφτούν φέτος...
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλεθεατές αγκάλιασαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, επιστρέφει για να ανακαλύψει ακόμα περισσότερες ομορφιές και μοναδικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Ένας νέος κύκλος οδοιπορικών γεμάτος παράδοση, συγκίνηση, γέλιο και απρόοπτα ξεκινάει από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης μάς καλεί ξανά να εξερευνήσουμε μαζί του έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές, και να γνωρίσουμε μέσα από την εκπομπή «The Roadshow» ξεχωριστές προσωπικότητες και συναρπαστικές ανείπωτες ιστορίες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, θα μας ταξιδέψει και φέτος σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και της Κύπρου, σε ένα νέο, ολόφρεσκο «The Roadshow» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες! Οι προορισμοί που θα επισκεφτούμε πολλοί: Νάουσα Ημαθίας, Τρίκαλα Θεσσαλίας, Νομός Λακωνίας, Κύπρος, Κορινθία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Τήνος, Μύκονος, Σκιάθος, Κεφαλονιά.

Η αυθεντικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου να εντοπίζει τα πιο εντυπωσιακά μέρη και τις καλύτερες ιστορίες, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00 έρχονται στον ΑΝΤ1 για να ανακαλύψουμε ξανά αγαπημένα γνωστά, αλλά και άγνωστα μέρη.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
