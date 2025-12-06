Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 11ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επιστρέφει στα πάτρια εδάφη!

Η περιήγηση ξεκινάει από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου ο Γρηγόρης εξασκεί τα αγγλικά του με τους Θεσσαλονικείς. Στη συνέχεια, συναντούν τον Θωμά, ο οποίος τους εξηγεί αναλυτικά τον θεσσαλονικιώτικο όρο «χαλαρά»! Κάνουν μία στάση, για να φάνε βομβίδια, και όχι μόνο, και συνεχίζουν προς τα δημόσια έργα του Flying Over, όπου και κάνουν την ερώτηση κόλαφο: πότε θα ολοκληρωθεί το έργο; Φτάνουν στα «ψαροχώραφα» και βρίσκουν τον άνθρωπο που είναι πρωταθλητής σε ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα, το «Longcasting»… Ακολουθεί η πλατεία Ναυαρίνου, το σημείο από όπου ξεκίνησε την τηλεοπτική του καριέρα ο Γρηγόρης και φυσικά πηγαίνουν και στο «Κανάλι 100» της Θεσσαλονίκης, το πρώτο κανάλι που έσπασε το κρατικό μονοπώλιο

. Επισκέπτονται ένα γραφείο γνωριμιών με 12.000 μέλη και μαθαίνουν τι ζητάει ο κόσμος από αυτούς. Επόμενη στάση είναι τα Λαδάδικα, ενώ φυσικά δε θα μπορούσαν να μην πάνε και στο Μετρό! Σταματούν στον περιφερειακό και βρίσκουν την πιο οικολογική καντίνα και στη νέα παραλία ο Γρηγόρης εφαρμόζει το κληρονομικό χάρισμα που έχει να «διαβάζει» τους ανθρώπους. Στο Ωραιόκαστρο βρίσκουν μία οικογένεια με 11 παιδιά και τους κάνουν ένα δώρο! Συνεχίζουν και συναντούν 2 κορίτσια, τις Fashionholics, που έχουν βρει τον πιο ανατρεπτικό τρόπο να διαφημίζουν προϊόντα. Στο γήπεδο της Τούμπας βρίσκουν τον Παπαπάοκ και κάνουν μαζί του μία πολύ ουσιαστική συζήτηση… Στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης κάθονται σε ένα μπουγατσατζίδικο και τρώνε μέχρι και μεθυσμένη μπουγάτσα.

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.







