2025-09-15 15:35:34
Φωτογραφία για Δευτέρα, 15/9/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Αφού συμβουλευτούμε την προηγούμενη ανάρτηση και τη γραμματική από το σπιράλ τετράδιό μας, κάνουμε την εργασία 8 α΄ και β΄, στη σελίδα 40 του Β.Μ. και την εργασία 10 α΄ και β΄, στις σελίδες 45 και 46 του Τ.Ε..

Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της "Διερεύνησης" (σελίδα 13 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 3ου κεφαλαίου "Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση" (σελίδα 14 - Β.Μ.), προτού λύσουμε την άσκηση 3 και τα προβλήματα 1, 2 και 3, στις σελίδες 11 και 12 του Τ.Ε..

Σχολική ζωή: Το αυριανό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Γλώσσα

Γλώσσα

Μαθηματικά

Γυμναστική

Εικαστικά

Αγγλικά

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το φιλόδοξο όραμα δημιουργίας μιας διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το φιλόδοξο όραμα δημιουργίας μιας διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής
Παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης Αστακού.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης Αστακού.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 17-09-2025
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 17-09-2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/9/2025)
ΕΦΚΑ:Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025
ΕΦΚΑ:Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Τέμπη»: Στην πρόεδρο εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων
«Τέμπη»: Στην πρόεδρο εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων
Η Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ: ‘Δεν παίρνω θέση, κατανοώ όλες τις πλευρές
Η Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ: ‘Δεν παίρνω θέση, κατανοώ όλες τις πλευρές
Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
Ζήνα Κουτσελίνη: Με το δεξί και στην 11η χρονιά - Τώρα πατάω στο δεξί...
Ζήνα Κουτσελίνη: Με το δεξί και στην 11η χρονιά - Τώρα πατάω στο δεξί...
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα