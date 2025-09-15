Γλώσσα: Αφού συμβουλευτούμε την προηγούμενη ανάρτηση και τη γραμματική από το σπιράλ τετράδιό μας, κάνουμε την εργασία 8 α΄ και β΄, στη σελίδα 40 του Β.Μ. και την εργασία 10 α΄ και β΄, στις σελίδες 45 και 46 του Τ.Ε..Μαθηματικά: Με τη συνδρομή της "Διερεύνησης" (σελίδα 13 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 3ου κεφαλαίου "Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση" (σελίδα 14 - Β.Μ.), προτού λύσουμε την άσκηση 3 και τα προβλήματα 1, 2 και 3, στις σελίδες 11 και 12 του Τ.Ε..Σχολική ζωή: Το αυριανό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:ΓλώσσαΓλώσσαΜαθηματικάΓυμναστικήΕικαστικάΑγγλικά

