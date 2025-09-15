2025-09-15 16:08:40

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της εκπομπής Power Talk, ο Γιάννης Μακρυγιάννης υπέβαλε την παραίτησή του από την on air ομάδα, επικαλούμενος τα απαιτητικά ωράρια της απογευματινής εκπομπής του ΣΚΑΪ.



Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου λειτουργεί ήδη με μειωμένο προσωπικό, ενώ τα πολύωρα ωράρια – από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ – έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια και σε άλλα μέλη της ομάδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, υπάρχει και δεύτερο άτομο που σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από το Power Talk.



Η εκπομπή αντιμετωπίζει προβλήματα στην τηλεθέαση, με ποσοστά που παραμένουν κάτω από 5%, γεγονός που αυξάνει τον προβληματισμό μέρα με τη μέρα. Ήδη κυκλοφορούν σενάρια πρόωρης διακοπής, είτε με πρωτοβουλία της Τατιάνας Στεφανίδου, αν η τηλεθέαση δεν βελτιωθεί σύντομα, είτε από τον ΣΚΑΪ, εφόσον η εκπομπή κριθεί ιδιαίτερα κοστοβόρα σε σχέση με τα αποτελέσματα που φέρνει.



Παρά τα προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com το κανάλι προς το παρόν θέλει να στηρίξει την εκπομπή και θα προσπαθήσει να το κάνει. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, αν η τηλεθέαση δεν ανέβει αισθητά, η εκπομπή να μετακινηθεί από την καθημερινή ζώνη σε αυτή του Σαββατοκύριακου.



