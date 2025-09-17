2025-09-17 08:10:47

Περίπου 1.400 επισκέπτες εκκενώθηκαν, αλλά εκατοντάδες έμειναν εγκλωβισμένοι λόγω διαμάχης που σχετίζεται με τη σύμβαση λεωφορείου, αναφέρουν οι αρχές του ΠερούΡόιτερςΤουλάχιστον 900 τουρίστες εγκλωβίστηκαν κοντά στην αρχαία ακρόπολη των Ίνκας, το Μάτσου Πίτσου , την Τρίτη, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού του Περού, μετά την αναστολή των δρομολογίων των επιβατικών τρένων λόγω διαμαρτυρίας.Η PeruRail sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ