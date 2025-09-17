2025-09-17 08:10:47
Φωτογραφία για Περού: Βράχοι στις γραμμές του τρένου εγκλώβισαν 900 τουρίστες στο Μάτσου Πίτσου εν μέσω διαμαρτυρίας
Περίπου 1.400 επισκέπτες εκκενώθηκαν, αλλά εκατοντάδες έμειναν εγκλωβισμένοι λόγω διαμάχης που σχετίζεται με τη σύμβαση λεωφορείου, αναφέρουν οι αρχές του ΠερούΡόιτερςΤουλάχιστον 900 τουρίστες εγκλωβίστηκαν κοντά στην αρχαία ακρόπολη των Ίνκας, το Μάτσου Πίτσου , την Τρίτη, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού του Περού, μετά την αναστολή των δρομολογίων των επιβατικών τρένων λόγω διαμαρτυρίας.Η PeruRail sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις - Προσωπική διαφορά: Οι αυξήσεις για συνταξιούχους με 25 έως 27 έτη ασφάλισης [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις - Προσωπική διαφορά: Οι αυξήσεις για συνταξιούχους με 25 έως 27 έτη ασφάλισης [πίνακες]
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βρετανία:Οι επιβάτες του τρένου θα ακούσουν το ανανεωμένο σύνθημα ασφαλείας «Δείτε το. Πες το. Τακτοποιήθηκε».
Βρετανία:Οι επιβάτες του τρένου θα ακούσουν το ανανεωμένο σύνθημα ασφαλείας «Δείτε το. Πες το. Τακτοποιήθηκε».
Δράμα: Μουσική βραδιά στης γραμμές του τραίνου
Δράμα: Μουσική βραδιά στης γραμμές του τραίνου
Αστυνομικός Μετατρέπει Παλιό Βαγόνι Τρένου σε «Νοσοκομείο με Ρόδες» για να Φέρει την Υγειονομική Περίθαλψη στην Απομακρυσμένη Ινδία!
Αστυνομικός Μετατρέπει Παλιό Βαγόνι Τρένου σε «Νοσοκομείο με Ρόδες» για να Φέρει την Υγειονομική Περίθαλψη στην Απομακρυσμένη Ινδία!
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Φαρίζ Αλίγιεφ: 1.000 τρένα μπλοκ θα αποστέλλονται στην Κίνα ετησίως μέσω Αζερμπαϊτζάν
Φαρίζ Αλίγιεφ: 1.000 τρένα μπλοκ θα αποστέλλονται στην Κίνα ετησίως μέσω Αζερμπαϊτζάν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Τρένο μετατράπηκε σε σιδηροδρομικό μουσείο για την 200ή επέτειο.
Τρένο μετατράπηκε σε σιδηροδρομικό μουσείο για την 200ή επέτειο.
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς