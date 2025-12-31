2025-12-31 15:13:06

Σε μετωπική σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο Μάτσου Πίτσου του Περού την Τρίτη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 30 άλλοι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το Xinhua .Φωτογραφία: pixabayqazinform.comΤο τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην Κοριγουαϊρατσίνα, στην περιοχή του νότιου Κούσκο, όπου συγκρούστηκαν δύο τουριστικά sidirodromikanea

