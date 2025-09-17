Σημαντικές αλλαγές επέρχονται από 1η Νοεμβρίου 2025 στον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνουμε με την κάρτα μας σε POS, καθώς πλέον η αποδοχή του συστήματος άμεσων πληρωμών του IRIS καθίσταται υποχρεωτικό για όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Το βασικότερο πλεονέκτημα του νέου συστήματος, είναι ότι πλέον τα καταστήματα θα έχουν πολύ χαμηλότερες χρεώσεις προμηθειών, ενώ για τους καταναλωτές οι χρεώσεις θα είναι εντελώς δωρεάν.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά!

Πραγματικά αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη χώρα μας θα πρέπει να μπορεί να δεχτεί πληρωμές με IRIS και όποιος δεν το κάνει θα υπάρχει πρόστιμο. Ωστόσο θα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συναλλαγή.

Όταν δηλαδή ο πελάτης θα θέλει να πληρώσει με IRIS, ο έμπορος θα κάνει τη σχετική επιλογή στο POS και θα δημιουργείται ένα QR Code. Αυτό θα είναι μοναδικό για κάθε συναλλαγή και φυσικά θα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια.

Στη συνέχεια ο πελάτης θα σκανάρει το QR Code και η πληρωμή θα ολοκληρώνεται άμεσα, ενώ από το 2026, έρχεται και η τεχνολογία NFC όπου πλησιάζοντας το κινητό στο POS η πληρωμή θα ολοκληρώνεται άμεσα.

