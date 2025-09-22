2025-09-22 12:07:15

ΤΟ Al Andalus, ένα από τα πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο, θα ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι στην Ισπανία την άνοιξη του 2026 για να γιορτάσει την 40ή επέτειό του. Το τρένο, το οποίο είναι γνωστό ως το πιο λαμπερό στην Ισπανία, θα ταξιδεύει μεταξύ Σεβίλλης και Μαδρίτης, κάνοντας στάσεις σε χαρισματικές πόλεις όπως η Κόρδοβα, το Κάντιθ, η Μέριδα και το Τολέδο, και εξερευνώντας απίστευτα μέρη, όπως μνημεία sidirodromikanea

