2025-09-22 12:07:15
Φωτογραφία για Το πολυτελές τρένο της Ισπανίας θα ταξιδεύει μεταξύ Σεβίλλης και Μαδρίτης το 2026
ΤΟ Al Andalus, ένα από τα πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο, θα ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι στην Ισπανία την άνοιξη του 2026 για να γιορτάσει την 40ή επέτειό του. Το τρένο, το οποίο είναι γνωστό ως το πιο λαμπερό στην Ισπανία, θα ταξιδεύει μεταξύ Σεβίλλης και Μαδρίτης, κάνοντας στάσεις σε χαρισματικές πόλεις όπως η Κόρδοβα, το Κάντιθ, η Μέριδα και το Τολέδο, και εξερευνώντας απίστευτα μέρη, όπως μνημεία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στον Δήμο Ήλιδας η περιοχή του ΟΣΕ στην Αμαλιάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στον Δήμο Ήλιδας η περιοχή του ΟΣΕ στην Αμαλιάδα
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
Συντάξεις: Ποιοι γλιτώνουν την Εισφορά Αλληλεγγύης το 2026 [αναλυτικοί πίνακες]
Συντάξεις: Ποιοι γλιτώνουν την Εισφορά Αλληλεγγύης το 2026 [αναλυτικοί πίνακες]
Το τρένο αφαίρεσης φύλλων ονομάστηκε Ctrl Alt Deleaf μετά από δημόσια ψηφοφορία!
Το τρένο αφαίρεσης φύλλων ονομάστηκε Ctrl Alt Deleaf μετά από δημόσια ψηφοφορία!
Μια βόλτα με το χαρούμενο «τρένο του σάκε» της Ιαπωνίας
Μια βόλτα με το χαρούμενο «τρένο του σάκε» της Ιαπωνίας
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2025-2026
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2025-2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Αλλαγή αποβάθρας από σήμερα στο σταθμό Αφίδναι
Hellenic Train: Αλλαγή αποβάθρας από σήμερα στο σταθμό Αφίδναι
Ενημέρωση για εργασιες που έγιναν το τελευταίο διάστημα στον Δήμο απο τον σύμβουλο του Δημάρχου, Δ. Δημάκα (φώτο)
Ενημέρωση για εργασιες που έγιναν το τελευταίο διάστημα στον Δήμο απο τον σύμβουλο του Δημάρχου, Δ. Δημάκα (φώτο)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/9/2025)
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα