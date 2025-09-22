2025-09-22 11:47:46
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αλλαγή αποβάθρας από σήμερα στο σταθμό Αφίδναι
Η  Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω τεχνικών εργασιών που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και της μονοδρόμησης στο τμήμα Αφίδναι – Σφενδάλη, από τη Δευτέρα 22/09/2025 έως και το Σάββατο 04/10/2025, κατά το χρονικό διάστημα 09:20 – 17:00, η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στον σταθμό Αφίδναι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη sidirodromikanea
