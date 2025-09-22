2025-09-22 09:37:49
Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο και πέντε συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη και μυστικά.

Η αισθηματική σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αφήνουν πίσω την αγκαλιά της μητέρας τους, Θεοδώρας, και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι ενηλικίωσης, με την καρδιά γεμάτη προσμονή και το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα και στην εκπλήρωση των ονείρων τους.

Όμως, η ζωή δεν χαρίζεται. Η μοίρα, αόρατος συμπρωταγωνιστής, υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που συγκλονίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν αλλάζουν την πορεία τους και τις οδηγούν σε μονοπάτια απρόβλεπτα, γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Κάθε βήμα μακριά από το χωριό τις φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια τους – και πιο κοντά στην αναμέτρηση με το ίδιο τους το παρελθόν.

Κι ενώ όλα αλλάζουν, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στέκει αγέρωχο, σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων. Ένα σπίτι που περιμένει να τις υποδεχθεί ξανά, όταν η ζωή τις φέρει αντιμέτωπες με τις επιλογές τους, τα λάθη τους και την ελπίδα για λύτρωση.

Μέσα από δυνατές ερμηνείες, υψηλή αισθητική παραγωγή και κινηματογραφικές σκηνές, Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best-seller της Λένας Μαντά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό συγκλονιστικό επεισόδιο!



Δείτε εδώ το καθηλωτικό trailer: https://youtu.be/_4YXIWdyQEI

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης



Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Ειρήνη Βαλατσού, Στεφανία Γουλιώτη, Άννη Θεοχάρη, Κίμων Κουρής, Τόνια Μαράκη, Ιωάννα Μαυρέα, Eλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Σόλων Τσούνης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στον ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη



Πηγή: tvnea.com
