2025-09-22 11:57:39
Παραχωρήθηκε για αξιοποίησηΣτον Δήμο Ήλιδας, παραχωρήθηκαν για τα επόμενα 15 χρονιά τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕ στο σταθμό – πρώην Ολύμπια το αλσύλλιο στην πλατεία Καζαντζάκη και ένα κτίριο κάτω από τις γραμμές – προκειμένου με τη σειρά του να προχωρήσει το σχέδιο που ήδη υπάρχει για την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.protinews.com.grΌπως ανακοινώθηκε στην διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟHellenic Train: Αλλαγή αποβάθρας από σήμερα στο σταθμό Αφίδναι
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ