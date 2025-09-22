2025-09-22 11:57:39
Φωτογραφία για Στον Δήμο Ήλιδας η περιοχή του ΟΣΕ στην Αμαλιάδα
Παραχωρήθηκε για αξιοποίησηΣτον Δήμο Ήλιδας, παραχωρήθηκαν για τα επόμενα 15 χρονιά τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕ στο σταθμό – πρώην Ολύμπια το αλσύλλιο στην πλατεία Καζαντζάκη και ένα κτίριο κάτω από τις γραμμές – προκειμένου με τη σειρά του να προχωρήσει το σχέδιο που ήδη υπάρχει για την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.protinews.com.grΌπως ανακοινώθηκε στην διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης sidirodromikanea
