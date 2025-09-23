2025-09-23 10:58:18
Στην πρεμιέρα του Cash or Trash τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, το κοινό περίμενε μια ξεχωριστή έκπληξη. Ειδικός καλεσμένος ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο οποίος εμφανίστηκε στο πλατό κρατώντας ένα σπάνιο και ιδιαίτερα συμβολικό κειμήλιο: την Ολυμπιακή δάδα από τους Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 και όλη την ανθρωπότητα», είπε ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης, πριν περάσει στο στούντιο για να μιλήσει με την παρουσιάστρια Δέσποινα Μοιραράκη και τον εκτιμητή Θάνο Λούδο.

Κατά την παρουσίαση, ο ίδιος θυμήθηκε τις ένδοξες στιγμές με τις κατακτήσεις των χρυσών του μεταλλίων, ενώ η πρώτη εκτίμηση για τη δάδα έφτασε τα 7.000 ευρώ.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις ανέβασαν την αξία στα 10.200 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι τα μισά έσοδα θα δοθούν στα «Παιδικά Χωριά SOS». Ένα φινάλε που έκανε τον Ολυμπιονίκη να αποχωρήσει από το παιχνίδι χαμογελαστός και δικαιωμένος.


Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστειλε επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό όπου προβάλλεται η εκπομπή, αναφέροντας:

"Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα" αναφέρουν, ενώ σχολιάζουν και την κίνηση του Πύρρου Δήμα λέγοντας ότι "είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό”.

Μάλιστα, στην επιστολή τονίζουν ότι ζητούν από τον σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος.

Καταλήγοντας σημειώνουν πως η ΕΟΕ "επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της”.

Πηγή: tvnea.com
Τσιμτσιλή για Δήμα: «Αν δεν υπήρχε ο φιλανθρωπικός σκοπός, θα έλεγα "εκεί φτάσαμε;"»
Τσιμτσιλή για Δήμα: «Αν δεν υπήρχε ο φιλανθρωπικός σκοπός, θα έλεγα "εκεί φτάσαμε;"»
Τέλος στην αναστολή του Jimmy Kimmel Live – «Στον αέρα ξανά»
Τέλος στην αναστολή του Jimmy Kimmel Live – «Στον αέρα ξανά»
