2025-09-23 09:49:22
Φωτογραφία για Πρωινή τηλεοπτική μάχη: Σταθερά πρώτη η «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το«Happy Day»- Ανεβάζει στροφές το «Καλημέρα Ελλάδα»

 





Σταθερά στην κορυφή της πρωινής ζώνης ενημέρωσης παραμένει η «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία την τελευταία μέτρηση κατέγραψε 21,6% τηλεθέαση, διατηρώντας την ηγετική της θέση. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 18,4%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία στο κοινό που προτιμά ελαφρύτερη πρωινή θεματολογία.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και για το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, το οποίο ανέβηκε στο 12%, κερδίζοντας έδαφος έναντι των προηγούμενων ημερών.

Στον ΣΚΑΪ, η «Πρώτη Εικόνα» στις 5:00 το πρωί σημείωσε εντυπωσιακό 19,4%, δείχνοντας τη δύναμη της πολύ πρωινής ζώνης. Ωστόσο, το μεταγενέστερο πρόγραμμα «Σήμερα» κατέγραψε χαμηλότερη επίδοση, μόλις 9,7%, δείχνοντας ότι μέρος του κοινού μετακινήθηκε σε άλλα κανάλια.

Στο OPEN, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς το πρωινό ενημερωτικό σημείωσε μόλις 3,5%, ενώ η «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 5,8%.

Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν ότι η πρωινή ενημερωτική ζώνη παραμένει έντονα ανταγωνιστική, με τους τηλεθεατές να δείχνουν σταθερή προτίμηση σε εκπομπές που συνδυάζουν άμεση ενημέρωση και ζωντανό ρυθμό.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του...
Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του...
Οι ελληνικές ταινίες εφαγαν την πρεμιέρα της Ελιάς των mega
Οι ελληνικές ταινίες εφαγαν την πρεμιέρα της Ελιάς των mega
Μάχη τηλεθέασης στα πρωινά του Σαββατοκύριακου : Πρωτιά για Τσολάκη - Χρηστίδου...
Μάχη τηλεθέασης στα πρωινά του Σαββατοκύριακου : Πρωτιά για Τσολάκη - Χρηστίδου...
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο