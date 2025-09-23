





Σταθερά στην κορυφή της πρωινής ζώνης ενημέρωσης παραμένει η «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία την τελευταία μέτρηση κατέγραψε 21,6% τηλεθέαση, διατηρώντας την ηγετική της θέση. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 18,4%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία στο κοινό που προτιμά ελαφρύτερη πρωινή θεματολογία.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και για το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, το οποίο ανέβηκε στο 12%, κερδίζοντας έδαφος έναντι των προηγούμενων ημερών.

Στον ΣΚΑΪ, η «Πρώτη Εικόνα» στις 5:00 το πρωί σημείωσε εντυπωσιακό 19,4%, δείχνοντας τη δύναμη της πολύ πρωινής ζώνης. Ωστόσο, το μεταγενέστερο πρόγραμμα «Σήμερα» κατέγραψε χαμηλότερη επίδοση, μόλις 9,7%, δείχνοντας ότι μέρος του κοινού μετακινήθηκε σε άλλα κανάλια.

Στο OPEN, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς το πρωινό ενημερωτικό σημείωσε μόλις 3,5%, ενώ η «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 5,8%.

Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν ότι η πρωινή ενημερωτική ζώνη παραμένει έντονα ανταγωνιστική, με τους τηλεθεατές να δείχνουν σταθερή προτίμηση σε εκπομπές που συνδυάζουν άμεση ενημέρωση και ζωντανό ρυθμό.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πηγή: tvnea.com