Η «επ’ αόριστον» παύση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ τελικά διήρκεσε μόλις έξι ημέρες. Ο γνωστός παρουσιαστής επιστρέφει απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στη νυχτερινή ζώνη του ABC και η επιστροφή του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όλοι περιμένουν τις πρώτες του δηλώσεις. Η διακοπή της προβολής του Jimmy Kimmel Live είχε αποφασιστεί έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ του ίδιου και της Walt Disney Company, η οποία παραδέχθηκε ότι οι τοποθετήσεις του σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ υπήρξαν άστοχες.

Η ανακοίνωση της Disney για την επιστροφή του Jimmy Kimmel Live

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής, για να αποφύγουμε την περαιτέρω ένταση, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Πρόκειται για μια απόφαση που πήραμε, επειδή θεωρήσαμε ότι κάποια από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα για την στιγμή και, επομένως, προσβλητικά. Περάσαμε τις τελευταίες μέρες, πραγματοποιώντας εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Τζίμι και μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».


Μετά τις δηλώσεις του Τζίμι Κίμελ στον αέρα του ABC, η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, απείλησε ότι θα ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας των τοπικών σταθμών του δικτύου, εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση. Ο Καρ χαρακτήρισε τα σχόλια του παρουσιαστή «την πιο διεστραμμένη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρξει».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κίμελ εξαπέλυσε επίθεση κατά της «MAGA συμμορίας», κατηγορώντας τους υποστηρικτές της ότι επιχειρούν να αποσιωπήσουν τη σύνδεση του δράστη της δολοφονίας, Τάιλερ Ρόμπινσον, με το κίνημά τους, ώστε να αποκομίσουν πολιτικό όφελος από την τραγωδία.

Η επιλογή του ABC να κατεβάσει από τον αέρα το Jimmy Kimmel Live προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων: συνδικάτα, προοδευτικοί πολιτικοί και προσωπικότητες του Χόλιγουντ καταδίκασαν την κίνηση, την ώρα που οι συντηρητικοί την υποδέχθηκαν με ικανοποίηση. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε δημόσια την απόφαση, λέγοντας ότι πρόκειται για «καλά νέα» και αποδίδοντας την απομάκρυνση του παρουσιαστή όχι μόνο στα σχόλιά του, αλλά και στα «χαμηλά νούμερα τηλεθέασης», ενώ χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «σπουδαίο άνθρωπο».

