Η εκπομπή Happy Day αναφέρθηκε στην απόφαση του Πύρρου Δήμα να προσφέρει μέσω του Cash or Trash τη δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο, λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.«Αντιλαμβάνομαι αυτές τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Από την άλλη θέλω να πω, ότι υπάρχει το γνωστό ρητό που λέει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ότι στέρησε τη δάδα από το Ολυμπιακό Μουσείο ή ότι βγήκε να τη ξεπουλήσει -όπως κάποιοι είπαν- για να πάει ένα ταξίδι ή να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του. Στήριξε έναν ιερό σκοπό. Σε μία εποχή που όλα αυτά τα ιδρύματα περιμένουν και την ιδιωτική πρωτοβουλία, για εμένα αυτή η πράξη είναι ήθους και αξιοπρέπειας. Μπορώ να κατανοήσω το πλαίσιο των αντιδράσεων, δεν είναι ότι θα πω: από που κι ως που προκύπτουν;» είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Ο Δημήτρης Παπανώτας δήλωσε: «Όχι, το έχει σπίτι του απλά, ο ίδιος το έβαλε στο στάδιο του Λονδίνου για ένα συναθλητή του. Για τον ίδιο δεν είναι απλά μια ανάμνηση, το προσφέρει αυτό το πολύ ιδιαίτερο και ιερό».Και υπογράμμισε η Σταματίνα: «Το να έδινε ένα μπλουζάκι με την υπογραφή του δε θα έπιανε τόσα χρήματα. Θέλησε να δώσει κάτι που θα αποφέρει σε αυτόν τον ιερό σκοπό ένα μεγάλο ποσό. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και στο εξωτερικό, κάποιος δίνει κάτι για καλό σκοπό. Αν δεν υπήρχε ο ιερός σκοπός, θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγα: εκεί φτάσαμε; Να ξεπουλάμε τη δάδα; Μπροστά στον ιερό σκοπό, εγώ βγάζω το καπέλο, υποκλίνομαι και λέω μακάρι όλοι αν μπορούμε να δωρίζουμε κάτι»Πηγή: tvnea.com