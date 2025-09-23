Μία ακόμη σημαντική επιχειρηματική κίνηση πραγματοποίησε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον κλάδο της ψυχαγωγίας και του θεάματος. Μέσω της Village Cinemas, ο Όμιλος απέκτησε το δίκτυο κινηματογράφων Options Cinemas (πρώην Ster Cinemas), το οποίο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων στη χώρα.Με τη νέα αυτή εξαγορά, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ενδυναμώνει την παρουσία του στην ελληνική αγορά, έχοντας πλέον υπό τον έλεγχό του ένα εκτεταμένο δίκτυο αιθουσών που προσφέρει ποιοτικές κινηματογραφικές εμπειρίες σε χιλιάδες θεατές. Η στρατηγική αυτή κίνηση επιβεβαιώνει την πρόθεση του Ομίλου να επενδύει διαρκώς σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αξιοποιώντας συνέργειες τόσο στον χώρο της ψυχαγωγίας όσο και στο ευρύτερο οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης και των παραγωγών περιεχομένου.Η ενσωμάτωση των Options Cinemas στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Village Cinemas και να προσφέρει στο κοινό περισσότερες επιλογές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και καινοτόμες κινηματογραφικές εμπειρίες.Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται σε μια περίοδο όπου η κινηματογραφική αγορά βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης, με στόχο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του κοινού, που ζητά ποιοτική διασκέδαση σε έναν χώρο με ολοκληρωμένες εμπειρίες. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την ισχυρή του παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ, φαίνεται αποφασισμένος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στον κλάδο της μεγάλης οθόνης.Πηγή: tvnea.com