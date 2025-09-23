2025-09-23 10:58:18
Φωτογραφία για Νέα στρατηγική επένδυση από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ στον χώρο της ψυχαγωγίας
Μία ακόμη σημαντική επιχειρηματική κίνηση πραγματοποίησε ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον κλάδο της ψυχαγωγίας και του θεάματος. Μέσω της Village Cinemas, ο Όμιλος απέκτησε το δίκτυο κινηματογράφων Options Cinemas (πρώην Ster Cinemas), το οποίο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων στη χώρα.

Με τη νέα αυτή εξαγορά, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ενδυναμώνει την παρουσία του στην ελληνική αγορά, έχοντας πλέον υπό τον έλεγχό του ένα εκτεταμένο δίκτυο αιθουσών που προσφέρει ποιοτικές κινηματογραφικές εμπειρίες σε χιλιάδες θεατές. Η στρατηγική αυτή κίνηση επιβεβαιώνει την πρόθεση του Ομίλου να επενδύει διαρκώς σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αξιοποιώντας συνέργειες τόσο στον χώρο της ψυχαγωγίας όσο και στο ευρύτερο οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης και των παραγωγών περιεχομένου.

Η ενσωμάτωση των Options Cinemas στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Village Cinemas και να προσφέρει στο κοινό περισσότερες επιλογές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και καινοτόμες κινηματογραφικές εμπειρίες.


Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται σε μια περίοδο όπου η κινηματογραφική αγορά βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης, με στόχο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του κοινού, που ζητά ποιοτική διασκέδαση σε έναν χώρο με ολοκληρωμένες εμπειρίες. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την ισχυρή του παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ, φαίνεται αποφασισμένος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στον κλάδο της μεγάλης οθόνης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
Τσιμτσιλή για Δήμα: «Αν δεν υπήρχε ο φιλανθρωπικός σκοπός, θα έλεγα “εκεί φτάσαμε;”»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τσιμτσιλή για Δήμα: «Αν δεν υπήρχε ο φιλανθρωπικός σκοπός, θα έλεγα “εκεί φτάσαμε;”»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
Σε φάση προετοιμασίας η πρώτη ταινία της Iconic Films του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
Σε φάση προετοιμασίας η πρώτη ταινία της Iconic Films του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
Ξεχωριστή στρατηγική εφαρμόζει και ο Alpha μετα το Star...
Ξεχωριστή στρατηγική εφαρμόζει και ο Alpha μετα το Star...
στο χώρο του παλιού μας σπιτιού, στο αέναο τώρα, μύρισα τις τριανταφυλλιές, γεύτηκα τις
στο χώρο του παλιού μας σπιτιού, στο αέναο τώρα, μύρισα τις τριανταφυλλιές, γεύτηκα τις "μούρες"...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι «Σέρρες» κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Διαβάστε τα δύο πρώτα επεισόδια πριν παιχτεί στην tv
Οι «Σέρρες» κάνουν σήμερα πρεμιέρα - Διαβάστε τα δύο πρώτα επεισόδια πριν παιχτεί στην tv
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)
Πρωινή τηλεοπτική μάχη: Σταθερά πρώτη η «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το«Happy Day»- Ανεβάζει στροφές το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή τηλεοπτική μάχη: Σταθερά πρώτη η «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το«Happy Day»- Ανεβάζει στροφές το «Καλημέρα Ελλάδα»
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1