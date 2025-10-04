«Οι μηχανές δεν βλέπουν το φύλο»: Η πρώτη γυναίκα μηχανοδηγός τρένου της Ινδίας χαράζει τον δρόμο της
2025-10-04 08:38:19
Ο Σουρέκα Γιαντάβ εντάχθηκε στους Ινδικούς Σιδηροδρόμους ως βοηθός μηχανοδηγού το 1989.«Οι μηχανές δεν βλέπουν το φύλο. βλέπουν τη δύναμή σου», λέει η Surekha Yadav, η οποία οδηγεί τρένα της Ινδίας για πάνω από τρεις δεκαετίες.BBC NewsΝωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κα Yadav αποχαιρέτησε τη δουλειά της μετά από 36 χρόνια υπηρεσίας, συνταξιοδοτούμενη ως η πρώτη γυναίκα μηχανοδηγός τρένου στην sidirodromikanea
