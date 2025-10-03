2025-10-03 20:47:29
Φωτογραφία για Ζημιές 62,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε πέρυσι η Hellenic Train
«Κόκκινος» παραμένει ο ισολογισμός της Hellenic Train και το 2024, παρά τη μικρή συρρίκνωση των ζημιών στα 62,8 εκατ. ευρώ, από 65,1 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς είναι αρνητικός ο αντίκτυπος της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και της καταστροφής του δικτύου από την κακοκαιρία «Daniel». moneyreview.grΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σε εξέλιξη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών στην Αλεξάνδρεια
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Φάκελος Συντάξεις: Τα 4 μπόνους με όφελος μέχρι 1000 ευρώ για 2,5 εκατ. συνταξιούχους [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 [πίνακες]
Πώς ένα κρανίο 1 εκατ. ετών «ξαναγράφει» την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Πώς ένα κρανίο 1 εκατ. ετών «ξαναγράφει» την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
σαν ποίημα, σαν μύθος- όταν με ρώτησαν πως θα περιέγραφα με δυό λόγια την ρίγανη, ενθυμούμενη τα μαθητικά μου χρόνια, είπα…
σαν ποίημα, σαν μύθος- όταν με ρώτησαν πως θα περιέγραφα με δυό λόγια την ρίγανη, ενθυμούμενη τα μαθητικά μου χρόνια, είπα…
Αύριο ο αγιασμός στο πνευματικό κέντρο για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.
Αύριο ο αγιασμός στο πνευματικό κέντρο για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.
Ιπποκράτης – θα πω δυό λόγια για τον Μεγάλο Έλληνα Πατέρα της Ιατρικής και μεγάλο Ανθρωπιστή!
Ιπποκράτης – θα πω δυό λόγια για τον Μεγάλο Έλληνα Πατέρα της Ιατρικής και μεγάλο Ανθρωπιστή!
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
Η Ελλάδα καλείται να αποσύρει καθυστερημένα έργα από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;