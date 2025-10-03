2025-10-03 20:47:29

«Κόκκινος» παραμένει ο ισολογισμός της Hellenic Train και το 2024, παρά τη μικρή συρρίκνωση των ζημιών στα 62,8 εκατ. ευρώ, από 65,1 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς είναι αρνητικός ο αντίκτυπος της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και της καταστροφής του δικτύου από την κακοκαιρία «Daniel». moneyreview.grΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σε εξέλιξη sidirodromikanea

