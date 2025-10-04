2025-10-04 07:23:32
Φωτογραφία για Η Σερβία εγκαινιάζει το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας στη διαδρομή Βελιγράδι-Σουμπότιτσα
Η Σερβία ξεκίνησε την Παρασκευή το πρώτο τρένο στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μήκους 183 χιλιομέτρων που συνδέει την πρωτεύουσα Βελιγράδι με τη Σουμπότιτσα, στα σύνορα με την Ουγγαρία, στο πλαίσιο ενός έργου σιδηροδρομικής σύνδεσης Βελιγραδίου και Βουδαπέστης.seenews.comΤο τρένο αναχώρησε από το Βελιγράδι στις 11:30 CET, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός sidirodromikanea
