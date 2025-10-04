2025-10-04 07:23:21
Μάθετε τα πάντα για τη σήραγγα της Μάγχης, από το κόστος διαδρομής μέχρι τις διαστάσεις του τρένου Οχήματα πλησιάζουν την είσοδο της σήραγγας της Μάγχης στις 27 Ιουνίου 2006 στο Φόλκστοουν της Αγγλίας. (Φωτογραφία από Scott Barbour/Getty Images)thoughtco.comΗ σήραγγα της Μάγχης εγκαινιάστηκε επίσημα στις 6 Μαΐου 1994. Ως μηχανικό επίτευγμα, η σήραγγα της Μάγχης αποτελεί ένα εντυπωσιακό έργο sidirodromikanea
