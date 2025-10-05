Α. Επισκέψεις Σχολείων στο Τμήμα ΦυσικήςΑκαδημαϊκό Έτος 2025-2026Οι επισκέψεις μαθητών/-τριών Σχολείων στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για το Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες εντός των χρονικών διαστημάτων: 1/12/25 - 5/12/25 και 16/3/26 - 27/3/26.Η διάρκεια της κάθε επίσκεψης είναι 3 ώρες και 30 λεπτά και ξεκινάει περίπου στις 9:00 π.μ., ανάλογα με την ώρα προσέλευσης του κάθε Σχολείου.Στους μαθητές και στις μαθήτριες που θα επισκεφτούν το Τμήμα Φυσικής, θα δοθεί η δυνατότητα:(α) να διδαχθούν και να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι/-ες εργαστηριακές ασκήσεις στο μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Φυσικής στην Ελλάδα, με διδάσκοντες/-ουσες κατάλληλα προετοιμασμένους/-ες φοιτητές/-τριες του Τμήματος,(β) να επισκεφθούν εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια και να ενημερωθούν για τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις στην επιστήμη της Φυσικής. Επιπροσθέτως, να γνωρίσουν τις επιστημονικές κατευθύνσεις που υποστηρίζει και προσφέρει το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του, και(γ) να ενημερωθούν υπεύθυνα για τις πάρα πολλές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, σε κάθε επίπεδο, προοπτικές που ανοίγονται για τους/τις αποφοίτους, στον επαγγελματικό και ερευνητικό τομέα.Με βάση το πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί για τις εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις, την εξάσκηση στα Εργαστήρια Φυσικής του Τμήματος και την ενημέρωση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκειά τους προτείνεται να μην προσέρχονται μαθητές/-τριες μικρότεροι της τρίτης τάξης του Γυμνασίου γιατί δεν θα έχουν το απαραίτητο/κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για να παρακολουθήσουν τις σχετικές δράσεις.Οι εκπρόσωποι των Σχολείων που επιθυμούν να επισκεφθούν το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ θα πρέπει να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools4phys[at]phys.uoa.gr όπου θα αναφέρουν οπωσδήποτε τις ακόλουθες πληροφορίες:(1) Τίτλος/Αντικείμενο email: Αίτημα για επίσκεψη της «ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ» του «ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, 2025-2026(2) Αναμενόμενος αριθμός μαθητών/-τριών του Σχολείου που θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη(3) Ημέρα που επιθυμούν οι διδάσκοντες/-ουσες του Σχολείου να επισκεφθούν οι μαθητές/-τριες, το Τμήμα Φυσικής, εντός των χρονικών διαστημάτων 1/12/25 - 5/12/25 και 16/3/26 - 27/3/26 (επειδή η χωρητικότητα των εργαστηριακών αιθουσών είναι πεπερασμένη, συνιστάται να προτείνονται από το Σχολείο τουλάχιστον 3 διαφορετικές ημέρες, με σειρά προτίμησης/προτεραιότητας, για την περίπτωση όπου οι πρώτες τους επιλογές έχουν ήδη δοθεί σε κάποιο άλλο Σχολείο, με σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης)(4) Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας του/της υπεύθυνου/-ης Καθηγητή/-τριας του Σχολείου με τον/την οποίο/-α θα επικοινωνούν οι υπεύθυνοι/-ες του Τμήματος Φυσικής για την οργάνωση της επίσκεψηςΕίμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools4phys[at]phys.uoa.grΒ. Διαλέξεις Καθηγητών/-τριών του Τμήματος Φυσικής σε ΣχολείαΑκαδημαϊκό Έτος 2025-2026Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της υπεύθυνης ενημέρωσης των μαθητών/-τριών και των καθηγητών/-τριών των σχολείων, οργανώνει διαλέξεις επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού σε σχολεία.Στις διαλέξεις αυτές, παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο και οι διεθνώς γνωστές και αναγνωρισμένες επιστημονικές κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα Φυσικής στους/στις φοιτητές/-τριές του αλλά και οι ευρείες επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στους/στις αποφοίτους του.Η Φυσική είναι βασική επιστήμη η οποία στοχεύει στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας, του κόσμου μέσα μας και του κόσμου πέρα από εμάς. Οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, αποκτούν στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο, δημιουργικότητα και ευρηματικότητα στην επίλυση προβλημάτων, επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο σκέψης όχι μόνο για την επίλυση προβλημάτων της συγκεκριμένης επιστήμης αλλά και της καθημερινής τους ζωής.Οι φοιτητές/-τριες που σπουδάζουν φυσική αποκτούν ισχυρά θεμέλια και πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω πορεία τους σε ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι/-ες φυσικής μπορούν να απασχοληθούν σε βασική έρευνα σε όλους τους τομείς της φυσικής, από αστροφυσική έως συμπυκνωμένη ύλη και στοιχειώδη σωμάτια, καθώς και σε πολύ μεγάλο αριθμό εφαρμογών της.Πολλοί/-ες απόφοιτοι/-ες του Τμήματος Φυσικής γίνονται δεκτοί στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα διεθνώς ενώ πάρα πολλοί/-ές άλλοι/-ες ασχολούνται επαγγελματικά με αντικείμενα όπως το περιβάλλον, η μετεωρολογία, η ενέργεια, οι ανανώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάπτυξη νέων υλικών, οι τηλεπικοινωνίες, η επιστήμη των υπολογιστών και των συστημάτων, οι κβαντικοί υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοφυσική, η ιατρική φυσική, κ.α., όπως επίσης και στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστημονικής δημοσιογραφίας, της επιστημονικής πολιτικής, της ενεργειακής πολιτικής, των χρηματοοικονομικών καθώς και στη συμβουλευτική και διοίκηση σε τεχνικά θέματα.Για να προγραμματιστεί μια ομιλία Καθηγητή/-τριας, μέλους του Τμήματος Φυσικής, θα πρέπει το ενδιαφερόμενο σχολείο να στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools4phys[at]phys.uoa.gr όπου θα αναφέρονται οπωσδήποτε οι ακόλουθες πληροφορίες:Τίτλος email:“Αίτημα για ομιλία καθηγητή του Τμήματος Φυσικής στο .........[Ενδιαφερόμενο σχολείο]..............”Κείμενο email:Στο κείμενο του email θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε οι παρακάτω πληροφορίες:(1) Προτεινόμενες Ημερομηνίες και ώρα παρουσίασης (καλό θα είναι να προταθούν 2-3 ημερμηνίες ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα)(2) Τάξη και Κατεύθυνση μαθητών/-τριών που θα παρακολουθήσουν την ομιλία καθώς και αν θα προσέλθουν γονείς ή άλλοι ενδιαφερόμενοι(3) Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας του/της υπεύθυνου/-ης Καθηγητή/-τριας του Σχολείου με τον/την οποίο/-α θα επικοινωνούν οι υπεύθυνοι του Τμήματος Φυσικής για την οργάνωση της ομιλίαςΘα θέλαμε να παρακαλέσουμε, τα αιτήματα για ομιλίες να αποστέλονται τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες νωρίτερα από την 1η προτεινόμενη ημερομηνία, ώστε να προλάβει να προετοιμαστεί και να προγραμματιστεί η διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools4phys[at]phys.uoa.gr