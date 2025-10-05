2025-10-05 20:48:54

Φωτογραφία: Kyodo NewsΤο νέο τρένο maglev της Ιαπωνίας συνδέει το Τόκιο και τη Ναγκόγια σε μόλις 40 λεπτά, συνδυάζοντας την τεχνολογία μαγνητικής αιώρησης τελευταίας τεχνολογίας με τη διαμόρφωση της καμπίνας για αυξημένο χώρο και επιπλέον άνεση στους επιβάτες.Railway Supply.Το τρένο maglev της Ιαπωνίας φέρνει επανάσταση στην άνεση και το στυλΗ Κεντρική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ιαπωνίας επέλεξε sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ