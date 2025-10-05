Η ανάγκη για ένα αδιάβλητο και αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η ανάγκη για ένα αδιάβλητο και αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευσηΗ πρόθεση για θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου είναι ασφαλώς θετική και αναγκαία. Η ελληνική εκπαίδευση χρειάζεται έναν ενιαίο, ουσιαστικό τρόπο αποτίμησης των γνώσεων που να δίνει κύρος στο απολυτήριο Λυκείου. Ωστόσο, όταν συζητάμε για τη σύνδεση του απολυτηρίου με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, η συζήτηση αλλάζει επίπεδο: απαιτείται απόλυτη διαφάνεια, αμεροληψία και εμπιστοσύνη.Αυτή τη στιγμή, το βασικό πλεονέκτημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι το ότι θεωρούνται —και στην πράξη είναι— αδιάβλητες. Τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα, σε βαθμολογικά κέντρα, με κοινά θέματα και διπλή διόρθωση. Αυτή η διαδικασία, παρά τις αδυναμίες της, είναι το μόνο σημείο του συστήματος που δεν αμφισβητείται από την κοινωνία.Αντίθετα, η αξιολόγηση εντός του σχολείου —ειδικά όταν ο καθηγητής της τάξης επιτηρεί, διορθώνει και βαθμολογεί— δεν μπορεί να εγγυηθεί αντικειμενικότητα. Τα γραπτά φέρουν το ονοματεπώνυμο του μαθητή, δεν διορθώνονται σε ανεξάρτητα κέντρα, ούτε υπό καθεστώς ανωνυμίας. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά ως βάση για τη μοριοδότηση στην πρόσβαση στα ΑΕΙ.Η πραγματικότητα της χώρας μας δεν επιτρέπει ρομαντικές προσεγγίσεις. Δυστυχώς, υπάρχουν σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) όπου η προσωπική σχέση γονέων – καθηγητών επηρεάζει τη βαθμολόγηση. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικά σε μικρές κοινότητες της επαρχίας, όπου ασκείται άμεση ή έμμεση πίεση προς "ευνοϊκή μεταχείριση"- το ίδιο συμβαίνει και στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι φαινόμενα γνωστά, που τα έχουμε δει και συνεχίζουμε να τα βλέπουμε.Σε αυτό το περιβάλλον, τα μόνα κριτήρια που μπορούν να σταθούν νομικά και ηθικά για την είσοδο στα πανεπιστήμια είναι τα απολύτως εξωτερικά, ανώνυμα και κοινά για όλους τους μαθητές. Ειδάλλως, η διαδικασία θα χάσει το κύρος της και πολύ σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές προσφυγές – και δικαίως. Όταν η εισαγωγή σε μια σχολή κρίνεται για ελάχιστα μόρια, είναι αδιανόητο να παίζουν ρόλο προφορικά ή ενδοσχολικές βαθμολογήσεις και αξιολογήσεις με ευρύ περιθώριο υποκειμενικότητας.Συνεπώς, αν το Εθνικό Απολυτήριο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο επιλογής για τα ΑΕΙ, τότε οι τελικές εξετάσεις πρέπει:- να διορθώνονται ανώνυμα, από ανεξάρτητους διορθωτές σε κοινά εξεταστικά κέντρα,- να έχουν κοινά θέματα πανελλαδικά όλοι οι μαθητές,- να διεξάγονται με αυστηρή επιτήρηση σε διαφορετικά σχολεία,- να μην συνυπολογίζονται προφορικοί βαθμοί ή ενδοσχολικές επιδόσεις- δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό δυστυχώς.Οτιδήποτε διαφορετικό δεν θα είναι ούτε δίκαιο ούτε αξιόπιστο.

