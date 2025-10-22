Στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και τον Δήμο Αλεξάνδρειας η ευθύνη συντήρησης των σιδηροδρομικών διαβάσεων - Η απάντηση του ΟΣΕ
2025-10-22 08:56:33
Η «Ομάδα Δράσεων Ενεργών Πολιτών Δήμου Αλεξάνδρειας», μετά την πρόσφατη παρέμβασή της σχετικά με την ανάγκη αποκατάστασης των σιδηροδρομικών διαβάσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας, έλαβε επίσημη απάντηση από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).alexandriamou.grΣτην απάντησή του, ο ΟΣΕ επικαλείται τις διατάξεις του Νόμου 4530/2018 (άρθρα 79 και 81) και διευκρινίζει ότι η sidirodromikanea
