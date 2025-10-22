Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA21,9%Happy Day17,5%Σήμερα10,9%Ώρα Ελλάδος4,9%Καλημέρα Ελλάδα3,6%Νωρίς Νωρίς0,9%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αταίριαστοι15,3%Super Κατερίνα14,9%Breakfast9,9%Buongiorno9,5%Πρωινό8,4%10 Παντού3,7%Πρωί Αν Σε Είδον3%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις10,4%Αλήθειες με τη Ζήνα9,8%Live You8,3%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3,8%Ώρα για Ψυχαγωγία2%Ποπ Μαγειρική1,6%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The Chase18,8%Live News17,6%Deal16,5%Οικογενειακές Ιστορίες14%Cash or Trash11,2%Τροχός της Τύχης9,9%Ρούκου Ζούκ5,8%Στούντιο 46,5%Διαχωρίζω τη Θέση μου4,2%Καθαρές Κουβέντες4%Ελληνική ταινία ΣΚΑΙ3,8%Το ‘Χουμε2,7%PRIME TIME ΖΩΝΗΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Πόρτο Λεόνε16,3%Να Μ’ αγαπάς15,5%Άγιος Έρωτας13,3%Θέλει να γίνει εκατομμυριούχος13%Grand Hotel12,4%Σέρρες12,4%Hotel Elvira11,4%Η Φάρμα9,3%Η Γη της Ελιάς9,1%The Wall6,7%Ηλέκτρα1,8%Το Παιδί2%Καλά θα πάει και αυτό1,8%LATE NIGHT ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show13,3%Status Quo3%Πηγή: tvnea.com