





Παρά την ολοκληρωμένη πρόταση και τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση, η δημόσια τηλεόραση της Βόρειας Μακ. είπε “όχι” στην επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Βόρειας Μακ. (MRT) έδωσε στη δημοσιότητα, πριν από λίγες ώρες, μέρος των πρακτικών από τη συνάντησή της με τον καλλιτέχνη Bobi Andonov. Ο γνωστός τραγουδιστής είχε παρουσιάσει στο διοικητικό συμβούλιο μια ολοκληρωμένη πρόταση συμμετοχής στη Eurovision 2026, συνοδευόμενη από πλήρη χρηματοδότηση του project, με στόχο να εκπροσωπήσει τη χώρα στη σκηνή του διαγωνισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρακτικά, το διοικητικό συμβούλιο της MRT αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση, κρίνοντας ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τη συμμετοχή της χώρας. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η Βόρεια Μακ. δεν θα επιστρέψει στη Eurovision ούτε το 2026, παρατείνοντας έτσι την απουσία της για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

> «Η πρότασή μου βασιζόταν στην αγάπη μου για τη χώρα μου και τη μουσική. Πίστευα πως μπορούσαμε να δείξουμε ξανά τη δύναμη της Βόρειας Μακ. στη Eurovision. Δυστυχώς, η MRT είχε διαφορετική άποψη», φέρεται να δήλωσε ο Bobi Andonov μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με πηγές κοντά στον καλλιτέχνη.

Η τελευταία εμφάνιση της Βόρειας Μακ. στη Eurovision πραγματοποιήθηκε το 2022, με την Andrea και το τραγούδι Circles. Από τότε, η MRT έχει αποσυρθεί από τον διαγωνισμό, επικαλούμενη οικονομικές και διοικητικές δυσκολίες.

Παρά την απογοήτευση, πολλοί fans της Eurovision ελπίζουν ότι η χώρα θα επανεξετάσει τη στάση της τα επόμενα χρόνια, ειδικά αν παρουσιαστούν και πάλι προτάσεις με εξωτερική χρηματοδότηση, όπως αυτή του Andonov.

Πηγή: tvnea.com