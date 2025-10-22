2025-10-22 08:54:14
Φωτογραφία για Τι ανακοίνωσε ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά;

Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» προχώρησαν σε μια ανακοίνωση, θέλοντας να διευκρινίσουν ορισμένα πράγματα σχετικά με το «Πειρατικό Βινύλιο» και τη φετινή τηλεοπτική τους παρουσία.

Αγαπητοί φίλοι, δεχόμαστε πολλά μηνύματα σχετικά με το βραδινό «Πειρατικό Βινύλιο» στο Μακεδονία TV και νιώθουμε την ανάγκη να εξηγήσουμε τα εξής:

Το να μην το συνεχίσουμε και φέτος, ήταν μια απόφαση που μας ταλαιπώρησε πολύ μέχρι και την τελευταία στιγμή και την πήραμε με ιδιαίτερη δυσκολία, αφού το «Πειρατικό Βινύλιο» το αγαπήσαμε και το απολαύσαμε όσο τίποτα άλλο.

Όμως, με δεδομένο τον ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας για τη δημιουργία και παραγωγή του «Ράδιο Αρβύλα», ο συνδυασμός δύο ζωντανών εκπομπών σε καθημερινή βάση, με μία μάλιστα εκ των δύο μεταμεσονύχτια, αποδείχθηκε απαγορευτικός.

Φέτος λοιπόν θα τα λέμε από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00 και κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως και Τετάρτη με #RadioArvyla #Boomers και με το #Vinylio να επιστρέφει και πάλι στον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com
