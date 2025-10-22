





Η ΕΡΤ αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό, στιχουργό και ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Με συναυλίες και αφιερώματα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, καθώς και με αφιερώματα στο ERTFLIX.

Το ΕΡΤnews μετέδωσε χθες στις 23:00, το ντοκιμαντέρ «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος», γυρισμένο πριν από 50 χρόνια σε ασπρόμαυρο φιλμ 16mm του ΕΙΡΤ, σε νέα ψηφιοποιημένη κόπια, από το Αρχείο της ΕΡΤ. Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ που γύρισε ο Λάκης Παπαστάθης για τον Διονύση Σαββόπουλο, με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη για λογαριασμό του ΕΙΡΤ, με το οποίο «συστήθηκε» ο νεαρός ακόμη Θεσσαλονικιός τραγουδοποιός στο κοινό της ελεύθερης τηλεόρασης μετά τη Δικτατορία.

Στο ERTFLIX έχει ήδη ανέβει η συναυλία που έδωσε ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού, τον Ιούλιο του 2024, με τίτλο «Η δική μας Μεταπολίτευση». Επρόκειτο για ένα αφιέρωμα για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η συναυλία περιλάμβανε τραγούδια συνδεδεμένα με τη Μεταπολίτευση. Η συναυλία θα μεταδοθεί αύριο Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 23:45, στην ΕΡΤ1.

Το Δεύτερο Πρόγραμμα έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του με μια ειδική εκπομπή που παρουσιάζει η Έλενα Διάκου, ο Κώστας Θωμαΐδης και ο Μιχάλης Γελασάκης.

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, ακούμε από το πρωί βιογραφικά αφιερώματα στον Διονύση Σαββόπουλο, ντοκουμέντα και αναφορές και στις 12:00, ο Φώτης Απέργης αποχαιρετά τον «Νιόνιο» του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από μια ξεχωριστή εκπομπή με ανέκδοτες ηχογραφήσεις.

Χθες, στις 23:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει τη συναυλία με τίτλο «Διονύσης Σαββόπουλος… γεννήθηκα στη Σαλονίκη», την οποία έδωσε ο σπουδαίος δημιουργός το καλοκαίρι του 2022 στο ιστορικό Γεντί Κουλέ. Η συναυλία περιέχει μερικές από τις αγαπημένες μελωδίες του, ειδικά επιλεγμένες και ενορχηστρωμένες για το Φεστιβάλ Επταπυργίου.

