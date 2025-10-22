





Το αγαπημένο μουσικό show “Just the Two of Us” ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο ανανεωμένο από ποτέ και με τον Νίκο Κοκλώνη να δίνει, όπως πάντα, τον δικό του μοναδικό ρυθμό στη βραδιά!

Η μεγάλη τηλεοπτική επιστροφή του show θα γίνει μέσα από τη νέα συχνότητα του OPEN, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται τελικά κοντά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το φαντασμαγορικό σόου, ενώ η παραγωγή βρίσκεται σε πυρετώδεις ρυθμούς για να στηθεί το εντυπωσιακό σκηνικό και να ολοκληρωθούν οι επαφές με τους διαγωνιζόμενους, που θα πάρουν μέρος στο ανανεωμένο “Just the Two of Us”.

Πηγή: tvnea.com