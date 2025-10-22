





Η ηθοποιός Γωγώ Καρτσάνα αναλαμβάνει το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 15:00 στην ΕΡΤ1 την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά – δες» και μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τον 5χρονο γιο της, Κωνσταντίνο.Πρώτος καλεσμένος της είναι ο ηθοποιός και κουμπάρος της, Σταύρος Σβήγκος. Μιλούν για τον 7χρονο γιο του, Άγγελο, πως είναι ο ίδιος ως μπαμπάς, πως είναι η καθημερινότητα μαζί του, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το παιδί, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια, ενώ μιλά ανοιχτά και για τη νέα συνθήκη στη ζωή τους με τη σχέση του και πως το επικοινώνησε στον γιο του, αλλά και για τη σχέση του με την κόρη της συντρόφου του.Η Γωγώ Καρτσάνα συναντά, επίσης, την υπεύθυνη παιδαγωγικού προγράμματος σε παιδικό σταθμό, Ασπασία Σκουφίδη και μιλούν για όλα όσα μαθαίνουν τα παιδιά στο πρώτο τους σχολείο, που είναι σημαντικά για την ανάπτυξή τους.Στη συνέχεια, η Γωγώ Καρτσάνα φιλοξενεί την φίλη της και ηθοποιό, Γιολάντα Καλογεροπούλου. Μιλούν για την 3,5 χρόνων κόρη της Ηλέκτρα, για την εμπειρία της εγκυμοσύνης και του τοκετού στην Αγγλία, πόσο άλλαξε η ζωή της από όταν έγινε μαμά, αλλά και για τα δικά της παιδικά χρόνια.Τέλος, η Γωγώ υποδέχεται την αναπτυξιολόγο, Δέσποινα Μπαστάκη και μιλούν για την δυσπραξία στα παιδιά, δηλαδή μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό και μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός παιδιού να εκτελεί καθημερινές εργασίες.Αρχισυνταξία – επιμέλεια εκπομπής: Δημήτρης ΣαρρήςΣκηνοθεσία: Βέρα ΨαρράΥπεύθυνη καλεσμένων: Βίκη ΑλεξανδροπούλουΒοηθός αρχισυντάκτη – Επιμέλεια γυρισμάτων: Εύη ΛεπενιώτηΒοηθός αρχισυντάκτη – Επιμέλεια μοντάζ: Λάμπρος ΣταύρουΠαραγωγή: DIGIMUMΠηγή: tvnea.com