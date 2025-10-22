2025-10-22 14:33:01
Φωτογραφία για «Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου





Η ηθοποιός Γωγώ Καρτσάνα αναλαμβάνει το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 15:00 στην ΕΡΤ1 την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά – δες» και μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τον 5χρονο γιο της, Κωνσταντίνο.

Πρώτος καλεσμένος της είναι ο ηθοποιός και κουμπάρος της, Σταύρος Σβήγκος. Μιλούν για τον 7χρονο γιο του, Άγγελο, πως είναι ο ίδιος ως μπαμπάς, πως είναι η καθημερινότητα μαζί του, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το παιδί, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια, ενώ μιλά ανοιχτά και για τη νέα συνθήκη στη ζωή τους με τη σχέση του και πως το επικοινώνησε στον γιο του, αλλά και για τη σχέση του με την κόρη της συντρόφου του.


Η Γωγώ Καρτσάνα συναντά, επίσης, την υπεύθυνη παιδαγωγικού προγράμματος σε παιδικό σταθμό, Ασπασία Σκουφίδη και μιλούν για όλα όσα μαθαίνουν τα παιδιά στο πρώτο τους σχολείο, που είναι σημαντικά για την ανάπτυξή τους.

Στη συνέχεια, η Γωγώ Καρτσάνα φιλοξενεί την φίλη της και ηθοποιό, Γιολάντα Καλογεροπούλου. Μιλούν για την 3,5 χρόνων κόρη της Ηλέκτρα, για την εμπειρία της εγκυμοσύνης και του τοκετού στην Αγγλία, πόσο άλλαξε η ζωή της από όταν έγινε μαμά, αλλά και για τα δικά της παιδικά χρόνια.

Τέλος, η Γωγώ υποδέχεται την αναπτυξιολόγο, Δέσποινα Μπαστάκη και μιλούν για την δυσπραξία στα παιδιά, δηλαδή μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό και μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός παιδιού να εκτελεί καθημερινές εργασίες.

Αρχισυνταξία – επιμέλεια εκπομπής: Δημήτρης Σαρρής

Σκηνοθεσία: Βέρα Ψαρρά

Υπεύθυνη καλεσμένων: Βίκη Αλεξανδροπούλου

Βοηθός αρχισυντάκτη – Επιμέλεια γυρισμάτων: Εύη Λεπενιώτη

Βοηθός αρχισυντάκτη – Επιμέλεια μοντάζ: Λάμπρος Σταύρου

Παραγωγή: DIGIMUM 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νύχτα αποκαλύψεων: Το έγκλημα στην Φοινικούντα και οι νεεαυ αποκαλύψεις για τον Dr Krueger
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νύχτα αποκαλύψεων: Το έγκλημα στην Φοινικούντα και οι νεεαυ αποκαλύψεις για τον Dr Krueger
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: H Josephine πολύ κοντα για την εκπροσωπήσει με την Κύπρο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έτσι θα αντικατασταθεί η σειρά «Να με λες μαμά» μετά το δυνατό φινάλε...
Έτσι θα αντικατασταθεί η σειρά «Να με λες μαμά» μετά το δυνατό φινάλε...
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
Παρουσιάστηκε με επιτυχία το Βιβλίο του Παναγιώτη Κατσούλη «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πόλη Σύμβολο της Οικουμενικότητας» την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στην Αθηνα
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια στο Τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου.
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
«Akis’ Food Tour»: Πρεμιέρα το Σάββατο από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης
Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για το σιδηροδρομικό δυστύχημα
Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για το σιδηροδρομικό δυστύχημα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
Η Eurostar παραγγέλνει τα πρώτα διώροφα τρένα με έναρξη κυκλοφορίας το 2031
Η Eurostar παραγγέλνει τα πρώτα διώροφα τρένα με έναρξη κυκλοφορίας το 2031
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
Κατερίνα Καινούργιου: Θλιβερό να συγκρίνεται μία δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας - Eίναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά
Κατερίνα Καινούργιου: Θλιβερό να συγκρίνεται μία δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας - Eίναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films