Την τραγουδίστρια που θα αναλάβει την εκπροσώπησή τους στη φετινή Eurovision στη Βιέννη, φαίνεται ότι έχουν βρει στην Κύπρο.



Σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό, στην Κύπρο έχουν καταλήξει στη Ζόζεφιν και μάλιστα οι συζητήσεις ανάμεσα στους υπεύθυνους και την τραγουδίστρια έχουν προχωρήσει αρκετά.



Η Ζόζεφιν δεν έχει κρύψει κατά καιρούς την επιθυμία της να βρεθεί στη Eurovision και η Κύπρος φαίνεται ότι θα της δώσει την ευκαιρία με απευθείας ανάθεση.



