2025-10-22 13:02:56
Φωτογραφία για Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
Σε ποια σκευάσματα προτάθηκε επέκταση ενδείξεων.

Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ( CHMP ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) συνέστησε την έγκριση δύο φαρμάκων στην τελευταία της συνεδρίαση, ενώ συνέστησε και την επέκταση των ενδείξεων σε άλλα 8 σκευάσματα.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Brinsupri (μπρενσοκατίμπη), την πρώτη θεραπεία για τις μη κυστικές ινώδεις βρογχεκτασίες, μια σοβαρή, χρόνια, προοδευτική πνευμονοπάθεια που προκαλεί βλάβη στους αεραγωγούς και σοβαρή πνευμονική δυσλειτουργία, που συχνά οδηγεί σε χρόνιο βήχα και απόφραξη της ροής του αέρα λόγω μη φυσιολογικής παραγωγής βλέννας. Υποστηρίχθηκε μέσω του προγράμματος PRIority MEdicines (PRIME) του EMA, το οποίο παρέχει έγκαιρη και ενισχυμένη επιστημονική και κανονιστική υποστήριξη για πολλά υποσχόμενα φάρμακα με δυνατότητα αντιμετώπισης ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών.

«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
Η Eurostar παραγγέλνει τα πρώτα διώροφα τρένα με έναρξη κυκλοφορίας το 2031
Η Eurostar παραγγέλνει τα πρώτα διώροφα τρένα με έναρξη κυκλοφορίας το 2031
