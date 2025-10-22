2025-10-22 13:02:56

Σε ποια σκευάσματα προτάθηκε επέκταση ενδείξεων.



Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ( CHMP ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) συνέστησε την έγκριση δύο φαρμάκων στην τελευταία της συνεδρίαση, ενώ συνέστησε και την επέκταση των ενδείξεων σε άλλα 8 σκευάσματα.



Συγκεκριμένα, η επιτροπή συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Brinsupri (μπρενσοκατίμπη), την πρώτη θεραπεία για τις μη κυστικές ινώδεις βρογχεκτασίες, μια σοβαρή, χρόνια, προοδευτική πνευμονοπάθεια που προκαλεί βλάβη στους αεραγωγούς και σοβαρή πνευμονική δυσλειτουργία, που συχνά οδηγεί σε χρόνιο βήχα και απόφραξη της ροής του αέρα λόγω μη φυσιολογικής παραγωγής βλέννας. Υποστηρίχθηκε μέσω του προγράμματος PRIority MEdicines (PRIME) του EMA, το οποίο παρέχει έγκαιρη και ενισχυμένη επιστημονική και κανονιστική υποστήριξη για πολλά υποσχόμενα φάρμακα με δυνατότητα αντιμετώπισης ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ