2025-10-22 14:33:01
Φωτογραφία για Νύχτα αποκαλύψεων: Το έγκλημα στην Φοινικούντα και οι νεεαυ αποκαλύψεις για τον Dr Krueger



Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» βάζει στο μικροσκόπιό της τις ραγδαίες εξελίξεις για το έγκλημα που σόκαρε την ελληνική κοινωνία, τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, παρουσιάζοντας στοιχεία και λεπτομέρειες που θα δουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Πλούσιο ρεπορτάζ με ζωντανές συνδέσεις από τον τόπο του εγκλήματος, αποκαλύψεις από τους πρωταγωνιστές, ενώ ειδικοί στο στούντιο αναλύουν όλες τις πτυχές, τα στοιχεία, αλλά και τα πιθανά κίνητρα των φερόμενων δραστών αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης. 

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συνεχίζεται η παρουσίαση της υπόθεσης του λεγόμενου «Dr Krueger» μεγάλου νοσοκομείου της Αττικής. Η αποκάλυψη της υπόθεσης στην πρεμιέρα της εκπομπής οδηγεί σε νέες, ακόμα πιο σοκαριστικές καταγγελίες για τη δράση του γιατρού, όπως αποτυπώνονται από μαρτυρίες ασθενών, αλλά και συναδέλφων του.

Τα φακελάκια, η βάναυση συμπεριφορά και ο εφιάλτης που είναι αναγκασμένοι να βιώνουν ασθενείς που έπεσαν στα χέρια του, με τις επίσημες καταγγελίες να καταλήγουν πάντα στο «συρτάρι» και τις φήμες περί «υψηλής προστασίας» του συγκεκριμένου γιατρού, να έχουν ξεσηκώσει την ιατρική κοινότητα.

Στην εκπομπή, παρεμβαίνουν ειδικοί και θεσμικοί παράγοντες.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ποια νέα φάρμακα πήραν πράσινο φως για διάθεση στην Ευρώπη
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Μαμά – δες»: Αυτή αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο 25 Οκτωβρίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις»
Στην κορυφή των μεσημεριανών εκπομπών οι «Αποκαλύψεις»
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Eurostar παραγγέλνει τα πρώτα διώροφα τρένα με έναρξη κυκλοφορίας το 2031
Η Eurostar παραγγέλνει τα πρώτα διώροφα τρένα με έναρξη κυκλοφορίας το 2031
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
Κατερίνα Καινούργιου: Θλιβερό να συγκρίνεται μία δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας - Eίναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά
Κατερίνα Καινούργιου: Θλιβερό να συγκρίνεται μία δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας - Eίναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Πρεμιέρα για την νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, Iconic Films
Ανδρέας Μακρυπίδης : …60 χρόνια πριν…
Ανδρέας Μακρυπίδης : …60 χρόνια πριν…