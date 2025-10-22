





Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» βάζει στο μικροσκόπιό της τις ραγδαίες εξελίξεις για το έγκλημα που σόκαρε την ελληνική κοινωνία, τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, παρουσιάζοντας στοιχεία και λεπτομέρειες που θα δουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Πλούσιο ρεπορτάζ με ζωντανές συνδέσεις από τον τόπο του εγκλήματος, αποκαλύψεις από τους πρωταγωνιστές, ενώ ειδικοί στο στούντιο αναλύουν όλες τις πτυχές, τα στοιχεία, αλλά και τα πιθανά κίνητρα των φερόμενων δραστών αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συνεχίζεται η παρουσίαση της υπόθεσης του λεγόμενου «Dr Krueger» μεγάλου νοσοκομείου της Αττικής. Η αποκάλυψη της υπόθεσης στην πρεμιέρα της εκπομπής οδηγεί σε νέες, ακόμα πιο σοκαριστικές καταγγελίες για τη δράση του γιατρού, όπως αποτυπώνονται από μαρτυρίες ασθενών, αλλά και συναδέλφων του.

Τα φακελάκια, η βάναυση συμπεριφορά και ο εφιάλτης που είναι αναγκασμένοι να βιώνουν ασθενείς που έπεσαν στα χέρια του, με τις επίσημες καταγγελίες να καταλήγουν πάντα στο «συρτάρι» και τις φήμες περί «υψηλής προστασίας» του συγκεκριμένου γιατρού, να έχουν ξεσηκώσει την ιατρική κοινότητα.

Στην εκπομπή, παρεμβαίνουν ειδικοί και θεσμικοί παράγοντες.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00.

Πηγή: tvnea.com