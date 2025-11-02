2025-11-02 23:19:24
Μαγνήσιο

“Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι η συμπλήρωση μαγνησίου  βελτιστοποιεί την κατάσταση της βιταμίνης D, αυξάνοντας την σε άτομα με ανεπάρκεια και μειώνοντάς την σε άτομα με υψηλά επίπεδα.

 Η τρέχουσα μελέτη αποκαλύπτει ότι η συμπλήρωση μαγνησίου αυξάνει επίσης τα μικρόβια του εντέρου, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι συνθέτουν βιταμίνη D στο έντερο χωρίς ηλιακό φως και αναστέλλουν τοπικά την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου”  δήλωσε ο Qi Dai, MD, PhD , καθηγητής ιατρικής στο VUMC και αντίστοιχος συγγραφέας της μελέτης συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/to-magnisio-xypna-krymmena-vaktiria-toy-enterikoy-systimatos-poy-prostateyoyn-apo-ton-karkino-toy-pacheos-enteroy/
