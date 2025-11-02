2025-11-02 20:56:28
Φωτογραφία για Ατμόσφαιρα άλλης εποχής στο κέντρο της Αθήνας
Η μετατροπή ενός νεοκλασικού διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας σε πολύ ιδιαίτερης αισθητικής ενοικιαζόμενο κατάλυμα

Το πολύ χαρακτηριστικό κτίσμα στην οδό Ευρυπίδου κρύβει στο εσωτερικό του ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα, που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, διαμορφωμένο με μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική με vintage αλλά και πιο σύγχρονα στοιχεία.

Σχεδόν minimal γενικό ύφος και ήπιοι χρωματικοί συνδυασμοί έτσι που τόσο τα παλιά έπιπλα, τα ιδιαίτερα διακοσμητικά αντικειμένα αλλά και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου να αναδεικνύονται και να πρωταγωνιστούν, δημιουργώντας ένα σύνολο όχι μόνο καλαίσθητο αλλά και απόλυτα λειτουργικό για την χρήση του σπιτιού.



atmosfaira-allis-epoxis-sto-kentro-tis-athinas

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

www.airbnb


soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό - Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό - Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο
Π. Μαρινάκης: Η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία - Είναι η πρωτοβάθμια υγεία, η πρόληψη και τα φαρμακεία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Π. Μαρινάκης: Η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία - Είναι η πρωτοβάθμια υγεία, η πρόληψη και τα φαρμακεία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
30 Οκτωβρίου 1908: Το ηλεκτρικό Τραμ της Αθήνας άλλαξε τη ροή της πόλης
30 Οκτωβρίου 1908: Το ηλεκτρικό Τραμ της Αθήνας άλλαξε τη ροή της πόλης
ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αθήνας
ΕΟΔΥ: 3 θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αθήνας
Σιδηρόδρομος: Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Νέος φορέας διαχείρισης τροχαίου υλικού η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»
Σιδηρόδρομος: Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Νέος φορέας διαχείρισης τροχαίου υλικού η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έρχεται «Στο κέντρο» και τον Γιώργο Κουβαρά
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έρχεται «Στο κέντρο» και τον Γιώργο Κουβαρά
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
H SCIFI ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
H SCIFI ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Ιατρικοί επισκέπτες: Διαμαρτυρία για τις μαζικές καταργήσεις θέσεων στον φαρμακευτικό κλάδο
Ιατρικοί επισκέπτες: Διαμαρτυρία για τις μαζικές καταργήσεις θέσεων στον φαρμακευτικό κλάδο
Κριτική: Μια Νύχτα Μόνο - Ένα δυνατό θέμα που χάνεται σε αργό ρυθμό και προβλέψιμες εξελίξεις...
Κριτική: Μια Νύχτα Μόνο - Ένα δυνατό θέμα που χάνεται σε αργό ρυθμό και προβλέψιμες εξελίξεις...
Αλλαγή προγραμματισμού για το HOTΕΛ ΕΛVIRA - Πότε θα παίζει;
Αλλαγή προγραμματισμού για το HOTΕΛ ΕΛVIRA - Πότε θα παίζει;
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης