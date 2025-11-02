Η μετατροπή ενός νεοκλασικού διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας σε πολύ ιδιαίτερης αισθητικής ενοικιαζόμενο κατάλυμα

Το πολύ χαρακτηριστικό κτίσμα στην οδό Ευρυπίδου κρύβει στο εσωτερικό του ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα, που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, διαμορφωμένο με μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική με vintage αλλά και πιο σύγχρονα στοιχεία.



Σχεδόν minimal γενικό ύφος και ήπιοι χρωματικοί συνδυασμοί έτσι που τόσο τα παλιά έπιπλα, τα ιδιαίτερα διακοσμητικά αντικειμένα αλλά και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου να αναδεικνύονται και να πρωταγωνιστούν, δημιουργώντας ένα σύνολο όχι μόνο καλαίσθητο αλλά και απόλυτα λειτουργικό για την χρήση του σπιτιού.





atmosfaira-allis-epoxis-sto-kentro-tis-athinasΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣwww.airbnb





