...ο πιο διάσημο και ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο στην Ayurveda* για τόνωση, καθαρισμό και ενίσχυση του αναπνευστικού μας συστήματος είναι ο Ιερός Βασιλικός/Ocimum sanctum



Ο ιερός βασιλικός θεωρείται “βασιλιάς των βοτάνων” και είναι ένα πανίσχυρο προσαρμογόνο (adaptogen) βότανο.



Χρησιμοποιείται στην Ayurvedic ιατρική για περισσότερα από 3000 χρόνια.



Αναφέρεται συχνά ως “Ελιξίριο της Ζωής” για τις θεραπευτικές του δυνάμεις και είναι γνωστό ότι θεραπεύει πολλές διαφορετικές κοινές παθήσεις!



Ο ιερός βασιλικός βοηθά το σώμα μας να προσαρμοστεί στο στρες και άλλες καταστάσεις του οργανισμού μας, οποίες συχνά πυροδοτούν ή επιδεινώνουν τα αναπνευστικά προβλήματα.



Και να γιατί ο ιερός βασιλικός είναι τόσο αποτελεσματικός συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/to-pio-diasimo-kai-eyreos-chrisimopoioymeno-votano-stin-ayurveda-gia-tin-tonosi-kai-enischysi-toy-anapneystikoy-systimatos/

