Δύο στυλ μια εποχή. Ποιο ταιριάζει περισσότερο στο σπίτι σας;Ο χειμώνας είναι η εποχή που το σπίτι αποκτά περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε ζεστασιά, άνεση και αρμονία κι αυτά εκφράζονται μέσα από το στυλ διακόσμησης που επιλέγουμε. Από τη μία το minimal, με καθαρές γραμμές και ήρεμη αισθητική από την άλλη το rustic, γεμάτο φυσικά υλικά και ζεστή ατμόσφαιρα. Και τα δύο αποπνέουν θαλπωρή αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο.Το minimal στυλ. Απλότητα και άνεση

Το minimal χειμερινό σαλόνι βασίζεται στην ηρεμία και την τάξη. Ουδέτερες αποχρώσεις, καθαρές γραμμές και λίγα, προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα. Στόχος δεν είναι η “απλότητα για την απλότητα”, αλλά η δημιουργία ενός ήρεμου, ισορροπημένου χώρου που ξεκουράζει το βλέμμα.



Styling tip: Επιλέξτε απαλά ριχτάρια, κεραμικά αντικείμενα και λεπτές γραμμές και φόρμες στα έπιπλα. Προτιμήστε φυσικά υλικά και φωτισμό σε ζεστές αποχρώσεις για πιο ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα.







Rustic στυλ. Ζεστασιά με αυθεντικότητα

Το rustic στυλ αντλεί την έμπνευσή του από τη φύση. Ξύλο, πέτρα, ψάθα, μάλλινα και λινά υφάσματα συνθέτουν μια αίσθηση “καλωσορίσματος”. Είναι ιδανικό για τον χειμώνα, γιατί γεμίζει τον χώρο με χαρακτήρα και θαλπωρή.

Styling tip: Συνδυάστε διαφορετικές υφές, όπως πλεκτά ριχτάρια με ξύλινα έπιπλα ή κεραμικά διακοσμητικά με μεταλλικά φινιρίσματα. Οι ατέλειες και οι φυσικές επιφάνειες είναι το κλειδί της γοητείας του rustic στυλ.

Μinimal και Rustic σε συνδυασμό. Το νέο "cozy chic"

Αν αγαπάτε και τα δύο στυλ, ο συνδυασμός τους είναι η τέλεια λύση. Διατηρήστε τη minimal καθαρότητα και προσθέστε rustic στοιχεία σε για ζεστασιά. Ένα ουδέτερο φόντο με ξύλινες λεπτομέρειες, ένα λινό ριχτάρι ή ψάθινα καλάθια δημιουργούν μια ισορροπημένη, κομψή εικόνα.

Styling tip: Κρατήστε την χρωματική παλέτα απλή, αλλά “παίξτε” με υφές. Λιγότερα αντικείμενα αλλά πιο "πλούσια" υλικά αυτό είναι το μυστικό του cozy chic χειμερινού σπιτιού.





Ο χειμώνας, γενικά, ευνοεί τη ζεστασιά των υλικών και την ηρεμία των γραμμών. Όποιο στυλ κι αν επιλέξετε, φροντίστε να δημιουργήσετε έναν χώρο που εκπέμπει ισορροπία, φυσικότητα και θαλπωρή. Άλλωστε, το πιο όμορφο χειμερινό σπίτι είναι εκείνο που σας κάνει να θέλετε να μείνετε μέσα!







Mini Test: Ποιο στυλ σας ταιριάζει περισσότερο

Αναρωτιέστε αν είστε Minimal ή Rustic τύπος; Κάντε το mini test και βρείτε το στυλ που σας εκφράζει περισσότερο!

1️⃣ Όταν μπαίνετε στο σπίτι, θέλετε να βλέπετε:



A. Καθαρούς, ήρεμους χώρους χωρίς πολλά αντικείμενα.



B. Ζεστά χρώματα, μαλακές υφές, πολλά αντικείμενα.

2️⃣ Το αγαπημένο σας διακοσμητικό στοιχείο είναι:



A. Ένα design βάζο με απλό σχήμα.



B. Ένα ξύλινο μπολ ή ένα πλεκτό ριχτάρι.

3️⃣ Στο σαλόνι σας προτιμάτε:



A. Απλές γεωμετρικές γραμμές, συμμετρία και ουδέτερα χρώματα.



B. Φυσικά υλικά, διαφορετικές υφές και πιο “ζωντανή” αίσθηση.

4️⃣ Ο φωτισμός που σας χαλαρώνει είναι:



A. Διακριτικός και απαλός, με σύγχρονου design φωτιστικά.



B. Ζεστός, απαλός φωτισμός από λάμπες τύπου Edison, φαναράκια ή vintage φωτιστικά.

5️⃣ Αν το σπίτι σας ήταν εποχή, θα ήταν:



A. Χειμώνας με καθαρή ατμόσφαιρα και ήρεμο φως.



B. Χειμώνας με φωτιά στο τζάκι και μυρωδιά από ξύλο.





