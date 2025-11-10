2025-11-10 13:54:29
Η Αλίκη, οργισμένη, αντιμετωπίζει ευθέως την Σοφία για την δολοφονία της Βασιλικής και αποφασίζει να την καταδώσει στην αστυνομία, αψηφώντας πως δικαιοσύνη για τον Πέτρο και την οικογένειά του σημαίνει την καταστροφή της δικής της οικογένειας.  Ο Πέτρος ξυπνά από το κώμα, όμως, παρά το θαύμα της επιστροφής του, τα προβλήματα υγείας παραμένουν. Οι πρωτοβουλίες του Άρη τον φέρνουν σε ρήξη με την Αλίκη, που τον κατηγορεί ότι κατέστρεψε το σχέδιο της αστυνομίας να αποκαλυφθεί πως ο Ρήγας Αλεξίου και ο Νίκος Μήχας είναι το ίδιο πρόσωπο. Η Ελπίδα φέρνει τα πράγματά της στο ξενοδοχείο για να μείνει με τον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης αντιμετωπίζει το αναπάντεχο: τη γυναίκα των ονείρων του να γίνεται εφιάλτης.  Η σύλληψη του Βλάσση για τον φόνο της Θωμοπούλου ανησυχεί την Κυβέλη που τον επισκέπτεται στο κελί για να εξασφαλίσει τη σιωπή του. Η σχέση του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο φτάνει στο απροχώρητο και ο Χαραλάμπης αποφασίζει να κλέψει από το σπίτι του τα συμφωνητικά που υπέγραψαν οι πρόσφυγες Πηγή: tvnea.com
