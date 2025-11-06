2025-11-06 06:42:54
Φωτογραφία για Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Επαναλειτουργία του Προαστιακού Μεσσηνίας και της γραμμής Κόρινθος–Άργος–ΝαύπλιοΗ παράταξή μας «Πρώτα η Πελοπόννησος» θεωρεί ότι η αναβίωση του Πελοποννησιακού Σιδηροδρόμου δεν αποτελεί έργο νοσταλγίας, αλλά στρατηγική επιλογή για την πράσινη ανάπτυξη, την περιφερειακή συνοχή, τον πολιτισμό και την τουριστική βιωσιμότητα.best-tv.grΤο τρένο μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης sidirodromikanea
