Επαναλειτουργία του Προαστιακού Μεσσηνίας και της γραμμής Κόρινθος–Άργος–ΝαύπλιοΗ παράταξή μας «Πρώτα η Πελοπόννησος» θεωρεί ότι η αναβίωση του Πελοποννησιακού Σιδηροδρόμου δεν αποτελεί έργο νοσταλγίας, αλλά στρατηγική επιλογή για την πράσινη ανάπτυξη, την περιφερειακή συνοχή, τον πολιτισμό και την τουριστική βιωσιμότητα.best-tv.grΤο τρένο μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης sidirodromikanea

