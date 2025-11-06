2025-11-06 07:15:31
Φωτογραφία για ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ»



Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της εκπαιδευτικής -πρωτίστως- κοινότητας  για επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας  της έκθεσης «ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ»  του συλλέκτη Θεόδωρου Μυλωνά  γνωστοποιούμε ότι η λειτουργία της παρατείνεται  μέχρι και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025...

Πρόκειται για μία έκθεση στην οποία ο επισκέπτης πληροφορείται  όλη την ιστορία των νομισμάτων αρχίζοντας από τη χρήση του μετάλλου,  που αποτέλεσε ένα από τα πρώτα βήματα διευκόλυνσης των συναλλαγών  στον κόσμο, με τάλαντα και οβελούς.

Βλέπει αυθεντικά χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα,  όπως Αιγινήτικους στατήρες, δίδραχμα της Κορίνθου, τετράδραχμα των Αθηνών καθώς και ρωμαϊκά δηνάρια και γρόσια που χρονολογούνται από τον 7ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή από τότε που επινοήθηκε η χρήση των νομισμάτων. 

Ο επισκέπτης απολαμβάνει την θέαση χαρτονομισμάτων ονομαστικής αξίας από 50 λεπτά έως και 100 δισεκατομμύρια δραχμές.

Η έκθεση, που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην περιοχή, εκτός από την εικαστική της πλευρά, έχει πλουσιότατο επιμορφωτικό πεδίο, αφού εξιστορεί τα γεγονότα και τους σταθμούς που επηρέασαν τη διαμόρφωση και εξέλιξη του νομισματικού συστήματος τόσο στον κόσμο από τον 3ο π.Χ αιώνα όσο και από τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους έως σήμερα.



Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας παραμένουν οι ίδιες, ήτοι Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.



Για οργανωμένες ομαδικές επισκέψεις μαθητών, στις οποίες πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση με την γραμματεία του Μουσείου για τον καθορισμό του ραντεβού 

(Τηλ. Επικοινωνίας 26310 51260 και 6947 582625)



 

ximeronews
