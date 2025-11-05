2025-11-05 18:39:11

Το σχέδιο για τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο υψηλών ταχυτήτων και το επενδυτικό σχέδιο για τις βιώσιμες μεταφορές παρουσίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Ραφαέλε Φίτο.Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «σήμερα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ