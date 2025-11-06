2025-11-06 06:32:14
Φωτογραφία για Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει εννέα εγχώρια ηλεκτρικά τρένα και ένα τρένο υψηλής ταχύτητας τον επόμενο χρόνο, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας της για την ιθαγενοποίηση των σιδηροδρόμων, σύμφωνα με το Ετήσιο Προεδρικό Πρόγραμμα του 2026.News.AzΟ κύριος στόχος για το επόμενο έτος είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή οχημάτων σιδηροδρομικού συστήματος για μεταφορές χρησιμοποιώντας εγχώρια sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ευρώπη θα συνδεθεί με τους πιο σύγχρονους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας έως το 2040
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ευρώπη θα συνδεθεί με τους πιο σύγχρονους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας έως το 2040
Αναδρομικά έως 16.800 ευρώ για 405.000 συνταξιούχους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναδρομικά έως 16.800 ευρώ για 405.000 συνταξιούχους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ευρώπη θα συνδεθεί με τους πιο σύγχρονους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας έως το 2040
Η Ευρώπη θα συνδεθεί με τους πιο σύγχρονους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας έως το 2040
Κύπρος: Ο Βαφεάδης πιέζει για τρένο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τρεις πόλεις, αλλά η ΕΕ δεν θα το χρηματοδοτήσει
Κύπρος: Ο Βαφεάδης πιέζει για τρένο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τρεις πόλεις, αλλά η ΕΕ δεν θα το χρηματοδοτήσει
Α. Τζιτζικώστας: «Το νέο Σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλής Ταχύτητας είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αποκτήσει σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο»
Α. Τζιτζικώστας: «Το νέο Σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλής Ταχύτητας είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αποκτήσει σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο»
Παρουσιάστηκε ο νέος ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας : Αθήνα - Σόφια με τρένο σε 6 ώρες - Χάρτης με τους προορισμούς
Παρουσιάστηκε ο νέος ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας : Αθήνα - Σόφια με τρένο σε 6 ώρες - Χάρτης με τους προορισμούς
11 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για το πρώτο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τα επτά Αραβικά Εμιράτα
11 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για το πρώτο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τα επτά Αραβικά Εμιράτα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέσσερα μέτρα-ανάσα για 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι και πότε θα δουν αυξήσεις
Τέσσερα μέτρα-ανάσα για 2,6 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι και πότε θα δουν αυξήσεις
Κύπρος: Ο Βαφεάδης πιέζει για τρένο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τρεις πόλεις, αλλά η ΕΕ δεν θα το χρηματοδοτήσει
Κύπρος: Ο Βαφεάδης πιέζει για τρένο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τρεις πόλεις, αλλά η ΕΕ δεν θα το χρηματοδοτήσει
Α. Τζιτζικώστας: «Το νέο Σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλής Ταχύτητας είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αποκτήσει σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο»
Α. Τζιτζικώστας: «Το νέο Σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλής Ταχύτητας είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αποκτήσει σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο»
Νίκος Ταχιάος: Αναγκαία η προσωρινή διακοπή για το Μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε να τελειοποιηθεί
Νίκος Ταχιάος: Αναγκαία η προσωρινή διακοπή για το Μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε να τελειοποιηθεί
Πρόγραμμα Εορτών Ταξιαρχών & Αγ. Νεκταρίου στην Ενορία μας.
Πρόγραμμα Εορτών Ταξιαρχών & Αγ. Νεκταρίου στην Ενορία μας.