Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από τη σημερινή του εκπομπή, έστειλε το δικό του μήνυμα και τις θερμές ευχές του στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία χθες ανακοίνωσε επίσημα την εγκυμοσύνη της.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως επικοινώνησε μαζί της αμέσως μετά την ανακοίνωση του χαρμόσυνου νέου, ενώ προανήγγειλε ότι την ερχόμενη εβδομάδα οι δυο τους θα εμφανιστούν κάπου μαζί.

«Με την Κατερίνα Καινούργιου θα ξεκινήσω. Καλημέρα Κατερίνα. Εγώ της έστειλα τις ευχές μου μόλις το ανακοίνωσε. Ήταν κάτι το οποίο ξέραμε όλοι στον χώρο, αλλά όταν κάποιος δε θέλει να πει κάτι, οφείλουμε να το σεβαστούμε.

Το θέμα είναι ότι η κοπέλα περνάει την πιο φωτεινή περίοδο της ζωής της. Προφανώς ήθελε το παιδάκι πάρα πολύ και χρόνια πολλά… Βρήκε έναν άντρα που αποδεικνύεται ότι είναι ο άντρας της ζωής της. Έχουν πει αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν το έχουν πει, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι κοριτσάκι» απάντησε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

«Υγιές να είναι. Με το καλό να πούμε!» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Θα κάνουμε και κάτι μαζί την άλλη εβδομάδα. Κάτι μαζί που θα το δείτε στην τηλεόραση» αποκάλυψε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.

Πηγή: tvnea.com
