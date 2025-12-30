Ένα σχόλιο με αποδέκτη τον ΑΝΤ1 για τα νούμερα τηλεθέασης και αφορμή την αλλαγή ώρας στο «Πρωινό» έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής της Τρίτης. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής στάθηκε με ειλικρίνεια στη δυναμική των επιμέρους ωρών, παραδεχόμενος πως το ξεκίνημα της εκπομπής δεν αποδίδει συνήθως το ίδιο καλά και επηρεάζει καθοδικά τον συνολικό μέσο όρο.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πρώτη ώρα αποτελεί διαχρονικά το πιο «δύσκολο» κομμάτι για το «Πρωινό», καθώς μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού κοινού συντονίζεται αργότερα, με αποτέλεσμα η εικόνα της τηλεθέασης να βελτιώνεται όσο η εκπομπή εξελίσσεται.“Εμείς το έχουμε πει και θέλω να είμαι έντιμος σ’ αυτό. Την αλλαγή ώρας την έχουμε πληρώσει. Κάνουμε μικρότερα νούμερα από τον περσινό μας μέσο όρο λόγω της αλλαγής της ώρας, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και την αλλαγή της ώρας, γιατί βλέπω τα νούμερα τηλεθέασης και δεν είμαι Alien… από αλλού, την πληρώνει και η Ζήνα Κουτσελίνη που κάνει πολύ μικρότερα νούμερα σε σχέση με πέρυσι”.“Άρα, εντάξει… Και τους δυο, και την Κουτσελίνη και εμάς, δεν μας έχει ωφελήσει η αλλαγή της ώρας. Να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, το να μας αγαπάει και να μας λέει κερδισμένους, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ… δεν είμαστε. Ε, ρε παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Να λέμε ψέματα στον κόσμο; “.“Εγώ για τα νούμερα μιλάω πάντα μια φορά την σεζόν, στο τέλος, εκεί που κάνουμε ταμείο. Στο σύνολο αυτή εδώ η εκπομπή πάει πάρα, πάρα πολύ καλά και τις περισσότερες ημέρες είναι πρώτη στη ζώνη. Άρα, στο πόσος κόσμος την βλέπει, η εκπομπή αυτή πάει καλά. Ο περισσότερος κόσμος, συνήθως, βλέπει αυτήν εδώ την εκπομπή” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1.“Όμως, στα δυναμικά, πως διάολο τα λένε τα κανάλια, κοινά, κάποιες μέρες πάμε καλά και κάποιες μέρες δεν πάμε καλά. Το 9 με 10, συνήθως, μας ταλαιπωρεί. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μετά τις 10 πάντα παίρνουμε μπρος. Το 9 με 10, συνήθως, είναι αδύναμο σε νούμερα”.Πηγή: tvnea.com