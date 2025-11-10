Για τις προσπάθειες που έκανε προκειμένου να μείνει έγκυος μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου.«Μέχρι να περάσει το πρώτο τρίμηνο, καλό είναι να μην το μοιραστεί ακόμα μέχρι να το πει ο γιατρός. Η κάθε μανούλα έχει το άγχος και την αγωνία να πάνε όλα καλά. Μέχρι να κρατήσει το θαυματάκι της στα χέρια της, έχει το άγχος. Πέρασε το διάστημα, ευχαριστώ στη διακριτικότητά σας. Λάμβανα μηνύματα που με διακριτικό τρόπο και μου έλεγαν να το πω όταν θέλω εγώ. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη γιατί ήταν κάτι που ήθελα πολλά χρόνια. Ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα. Αυτό που θέλω να πω ότι καμιά φορά, αφήστε τα πράγματα να έρθουν όπως είναι να έρθουν. Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες με τη βοήθεια των γιατρών, τις ορμόνες που θες να πάρεις χωρίς να μπω στη διαδικασία τη δύσκολη. Ίσως το άγχος της δουλειάς, δεν με άφηναν να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.Όταν είπα το καλοκαίρι να μην το σκέφτομαι, ήρθε τόσο απλά και ομαλά και από μόνο του. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, δεν θέλω να χάσετε την πίστη σας γιατί μπορεί να γίνει ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Θεός ξέρει πότε θα το φέρει και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχω πλημμυρίσει αγάπη! Δεν θα σταματήσω να αγωνιώ μέχρι την τελευταία στιγμή που θα αγκαλιάσω το πλασματάκι μας. Ειδικά οι γυναίκες που είμαστε από 40 και πάνω, χωρίς να φανεί τρομακτικό, είμαστε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Το πρώτο τετράμηνο είναι πολύ δύσκολο γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Καλό είναι να περάσει αυτό, να το πεις δημόσια και να ακούς τους γιατρούς».Πηγή: tvnea.com