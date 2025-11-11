





Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο

Ο Φώντας είναι έτοιμος να μπει στο κομμωτήριο, αλλά όλα πάνε λάθος και ο Μιχαήλος καταφέρνει τελευταία στιγμή να το σκάσει, την ώρα που μέσα στον χώρο εκτυλίσσονται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Από την άλλη, η Αντιγόνη με τον Ορέστη απολαμβάνουν για πρώτη φορά ένα ρομαντικό δείπνο, γεγονός που «ξυπνάει» το τέρας της ζήλειας στην Χρυσώ. Κι επειδή η νύχτα είναι μεγάλη, ο Φώντας μεθάει για τα καλά στον «Βούρκο» και έρχεται, κατά τύχη, ξανά σε επαφή με την Τίνα. Η συνάντηση αυτή, όμως, θα τον οδηγήσει χωρίς να το θέλει στο σπίτι του Μιχαήλου και τότε… ξεκινάει και πάλι ο πανικός!

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου_ Κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com