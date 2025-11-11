2025-11-11 08:47:57
Ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης μίλησε στη «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου.

«Η Κατερίνα είχε μια πολύ καλή καλοκαιρινή σεζόν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει ανανεώσει την συνεργασία της. Ακούγονται πολλά ρεπορτάζ, έχω γράψει και εγώ ένα ότι θα μπορούσαμε να τη δούμε στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού από το β’ μισό που λέμε της σεζόν. Θεωρώ ότι επειδή αυτή η σεζόν είναι πολύ ιδιαίτερη, πιθανότητα να μην τη δούμε στο β’ μισό. Θεωρώ ότι κατευθείαν μπορεί να τη δούμε το καλοκαίρι και σταθερά στη νέα τηλεοπτική σεζόν».



